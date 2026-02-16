Prvý útok medveďa v tomto roku, dvoch mužov podľa Kuffu zachránila zbraň - FOTO

Došlo k prvému útoku medveďa v tomto roku. Informoval o tom poslanec Filip Kuffa (SNS) na sociálnej sieti. Ako spresnil, medvedica zaútočila na 57-ročného muža, ktorý ju spolu so svojím synom v sebaobrane zabil. Medvedica zaútočila v nedeľu 15. februára blízko miesta ťažby na Liptove neďaleko mesta Ružomberok. Muž skončil s tržnými ranami a záhryzmi. Do nemocnice ho dostal jeho syn, ktorý o útoku medvedice podal aj svedectvo.
Kuffa priblížil, že otec a syn prechádzali cez lokalitu v lesnom poraste, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou vzali aj poľovného psa. Zo skalnatého svahu nad zvážnicou na nich zaútočila medvedica. Zranený muž sa bránil a viackrát na ňu vystrelil. Medvedica ho zvalila na zem a kotúľali sa dole skalnatým terénom. Syn pribehol otcovi, ktorý bol zavalený neustále útočiacou medvedicou, a začal strieľať tiež.
Našli aj zraneného poľovného psa
Strieľal pritom z krátkej guľovej zbrane tak, aby nezasiahol otca. Po zásahoch medvedica zostala nehybne ležať. Syn otcovi následne pomohol dostať sa k autu a odviezol ho do nemocnice. Približne 200 metrov od útoku našli zraneného aj poľovného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol.
Muž bol takmer doma, keď naňho zaútočila medvedica. Zvalila ho na zem a uhryzla do ruky
„Na mieste, ktoré určil syn poškodeného, bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali zápasu medveďa s človekom. Medvedica mala v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh,“ spresnil Kuffa.
Mužov zachránila zbraň
To, čo oboch mužov zachránilo, bola podľa poslanca zbraň. „Pamätáte moju výzvu v TV, kde som hovoril, kto má oprávnenie, nech radšej nosí do lesa zbraň? A ako sa poslankyňa PS Tamara Stohlová do mňa vtedy pustila? Išli má zvoziť pod čiernu zem. Tak nech sa páči, zachránila ich krátka guľová zbraň,“ uzavrel poslanec.
Medvedica mužovi opakovane zahryzla do lýtka, k útoku došlo neďaleko hotela na pomerne frekventovanej ceste
Portál televízie JOJ noviny.sk informoval, že prípadom sa už zaoberá vyšetrovateľ enviropolície. Ten začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboruLea Vilhanová uviedla, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií.