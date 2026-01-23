Nekontrolovaný dovoz z Ukrajiny predstavuje pre slovenských poľnohospodárov väčšiu hrozbu než dohoda s Mercosurom, tvrdí Takáč

Omnoho väčšou hrozbou než dohoda s Mercosurom je nekontrolovaný dovoz z Ukrajiny. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRRichard Takáč (Smer-SD) to vyhlásil na stretnutí poľnohospodármi a potravinármi Nitrianskeho kraja. Ukrajinskí producenti majú podľa neho nižšie výrobné štandardy a obrovské výmery, s ktorými naši poľnohospodári pri komoditách ako pšenica či cukor nedokážu cenovo súperiť.
Rastúca konkurencia
„Poľnohospodári a potravinári čelia rastúcej konkurencii, tlaku na ceny a neistote vyplývajúcej z obchodných dohôd. O to dôležitejšie je, aby mali jasné informácie a istotu, že ich záujmy sú na európskej úrovni obhajované,“ uviedol Takáč. Pokiaľ ide o oblasť priamych platieb, situácia je podľa ministra stabilizovaná.
„Priame platby dnes na Slovensku nie sú problémom. Procesy sme zrýchlili a preddavky vyplácame v maximálnej miere, ktorú nám umožňuje Európska komisia. V historickom porovnaní ide o najvyššie vyplatené sumy za posledných 20 rokov,“ zdôraznil Takáč.
Za mimoriadne vážnu hrozbu označil minister návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie po roku 2028. „Navrhovaný 30-percentný pokles financií, zrušenie externej konvergencie a povinné stropovanie platieb na úrovni 100-tisíc eur sú pre Slovensko červenou čiarou. Takéto nastavenie by zlikvidovalo farmy, ktoré vznikli na historicky väčších štruktúrach,“ upozornil minister. Ako ďalej uviedol, ministerstvo momentálne intenzívne zároveň pracuje aj na legislatívnych zmenách v oblasti pôdy.
Nevyhnutná podmienka
„Register užívateľských vzťahov je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie čerpanie európskych zdrojov. Zároveň musíme chrániť slovenskú pôdu pred špekulatívnymi nákupmi, keďže jej cena je u nás stále len zlomkom cien v západnej Európe,“ uviedol zdôraznil Takáč. Riešenie si podľa neho vyžaduje aj vysoký podiel neobhospodarovanej pôdy.
„Takzvané biele plochy predstavujú nielen ekonomický, ale aj vážny fytosanitárny problém. Sú zdrojom šírenia chorôb a musíme ich postupne dostať späť do užívania,“ doplnil.
Minister takisto upozornil na zásadné rozdiely medzi predchádzajúcim Programom rozvoja vidieka (PRV) a novým Strategickým plánom.
„Kým starý PRV pracoval v rámci projektových výziev s rozpočtom 1,6 miliardy eur, nový Strategický plán má k dispozícii len približne 900 miliónov eur a je nastavený oveľa prísnejšie. Celý program bude oveľa prísnejšie sledovaný z pohľadu ukazovateľov, ktoré si Slovensko stanovilo pri tvorbe Strategického plánu ešte v roku 2022, inak hrozí vrátenie finančných prostriedkov,“ vysvetlil Takáč. Podľa neho sa podpora musí sústrediť na oblasti s vyššou pridanou hodnotou.
„Nemôžeme ďalej stavať našu budúcnosť len na pestovaní jednoduchých monokultúr. Podpora musí smerovať do špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a spracovania, ak chceme byť konkurencieschopní a potravinovo sebestační,“ doplnil minister Takáč.