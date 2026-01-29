Penzión Fafokan je jeden veľký podvod, Hlina kritizuje vyplatenie eurofondov napriek sfalšovaným dokumentom - VIDEO

Penzión Fafokan je jeden veľký podvod od začiatku do konca. Vyhlásil to poslanec za stranu Sloboda a SolidaritaAlojz Hlina. Pripomenul, že penzión stojí na poli a dá sa k nemu dostať po ceste, ktorú rovnako zaplatili európski daňoví poplatníci. Ako vážne Hlina vníma to, že na túto cestu sa však ľudia nedostanú.
Súkromný pozemok
„Na tú cestu sa dostanete len cez súkromný pozemok, alebo bočnou cestou, ktorou keď sme tam išli, tak sme si museli zohnať terénne auto,“ povedal Hlina. Zdôraznil, že je to úmysel, a že k penziónu sa nemá nikto dostať. Poslanec súčasne zhrnul podvody, ktoré sú s Fafokanom späté.
„Tí čo robili tú krásnu asfaltku, na ktorej sme robili aj beh, teraz to patrí nejakému chlapíkovi z Bosny a Hercegoviny. Ako niekto z Bosny a Hercegoviny zistil, že treba ísť z eurofondov urobiť nejakú asfaltku Fafokanu? Celé to smrdí hrozným spôsobom. Celý Fafokan je podvod a dokazuje to aj to, že je vznesené obvinenie,“ vyhlásil Hlina s tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aj napriek tomu vyplatila ďalších 830-tisíc eur na tento projekt, na čo upozornila Nadácia Zastavme korupciu.
Poslanci za SaS chcú zvolať mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorý plánujú predvolať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) a tiež šéfa PPA Mareka Čepka. Súčasne uvažujú, že na výbor prizvú aj predstaviteľov Európskej komisie. „My musíme ukázať, že robíme čo môžme, aby sme upozornili, že kradnúť peniaze európskych daňových poplatníkov nie je cesta,“ dodal Hlina.
Sfalšované zmluvy
Poslanec poukázal v súvislosti s Fafokanom aj na sfalšované zmluvy. Ako uviedol, pri preukazovaní toho, že je všetko v poriadku, predložili súhlas pozemkového fondu, keďže tam boli aj pozemky neznámych vlastníkov. „Pozemkový fond ale žiaden súhlas nedával. Prísne vzaté, ani nemohol,“ zdôraznil Hlina s tým, že pozemkový fond by teoreticky mohol dať v takomto prípade súhlas len za predpokladu, že by išlo o verejnoprospešnú stavbu.
„Súkromná hacienda s vírivkou pre poľovníkov určite nie je verejnoprospešná stavba,“ povedal poslanec a podotkol, že aj v iných krajinách sa bežne zadržuje majetok získaný nelegálnou činnosťou. Podľa poslanca by tak z penziónu mohol jedného dňa byt napríklad dobrý detský domov, domov pre seniorov, či psychiatrická liečebňa. „Možno tá podmienka bude nakoniec splnená a možno napokon súhlas pozemkového fondu bude vydaný, lebo to bude verejne prospešná stavba,“ dodal Hlina.
Neexistujúca osoba
Ďalej upozornil, že nebol sfalšovaný len tento súhlas. Pripomenul, že k žiadosti o dotáciu doložili nájomnú zmluvu podpísanú osobou, ktorá neexistuje.
„Vymysleli si človeka, ktorý sa nejako volal, býval niekde v Sebechleboch, mal nejaké číslo v sporiteľni. Všetko bol podvod, takýto človek neexistoval. Rozumiete? To je na úrovni deväťdesiatych rokov,“ dodal Hlina. To, čo je podľa neho najviac zarážajúce, je to, že aj napriek týmto závažným skutočnostiam PPA vyplatila penziónu ďalšie peniaze. Rovnako zarážajúce je podľa neho aj vysvetlenie tejto platby ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré sa odvolávalo na ústavu a prezumpciu neviny.
Hlina zdôraznil, že poľnohospodári majú veľký problém. „Napriek tomu, že ten problém je skutočný a veľký, tak tu má niekto svoj vlastný svet. A v tom vlastnom svete neplatia absolútne žiadne pravidlá,“ povedal poslanec s tým, že jedinou šancou toho celého možno je, že to „z tejto gubernie preletí aj cez plot“ a začnú sa o to zaujímať ľudia, ktorí sem tiež vkladajú svoje peniaze. Hlina preto verí, že sa európski daňoví poplatníci budú chcieť brániť, keďže im nikto nepovedal, že ich peniaze pôjdu na haciendy a vírivky.