Správca zálohového systému má pre tento rok stanované jasné ciele, zamerané budú na štyri oblasti - VIDEO

Zálohový systém vstúpil do piateho roku svojej prevádzky. Vďaka profesionálnemu nastaveniu, neustálej modernizácii a pozitívnej odozve sa ukázal ako veľmi úspešný. Aby tomu tak bolo aj naďalej, sú zo strany prevádzkovateľa, a teda neziskovej organizácie Správca zálohového systému, potrebné ďalšie mnohé aktivity na rozvoj a zachovanie podpory zo strany verejnosti.
Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč priblížil, že rok 2025 bol v zálohovaní mimoriadne úspešný. Pozitívne výsledky odráža viac ako 90 percentná podpora zálohovania zo strany verejnosti a viac ako 90 percentná návratnosť umiestnených zálohovaných nápojových obalov.
„Z uvedeného pre nás vyplývajú dva kľúčové ciele, od ktorých sa musí odvíjať činnosť Správcu, a to udržateľnosť vysokej návratnosti, ktorú na Slovensku dosahujeme a zároveň udržanie vysokej dôveryhodnosti, ktorú si systém zálohovania za štyri roky svojej existencie vybudoval,“ doplnil Áč.
Jasné ciele
Organizácia má pre tento rok stanované jasné ciele v štyroch oblastiach. Tou prvou sú aktivity zamerané na zvyšovanie užívateľského komfortu pre spotrebiteľov a pokračovanie aktívnej práce na zlepšovaní kvality a dostupnosti odberných miest.
Túto oblasť tvoria početné aktivity, pri ktorých sa vyžaduje spolupráca Správcu s obchodnými prevádzkami, so samosprávou, organizátormi verejných podujatí, správcami rekreačných zariadení či s vlastníkmi sietí čerpacích staníc.
Slovensko dosahuje v zálohovaní fliaš mimoriadny úspech, záujem občanov je dlhodobo stabilný
„Aktivity v tejto oblasti pozostávajú z podpory technologických inovácií a modernizácie odberných miest zavádzaním veľkokapacitných automatov, zameraním sa na zlepšovanie kvality, čistoty a dostupnosti odberných miest ako kľúčových prvkov spotrebiteľskej skúsenosti, alebo napríklad aj zavedením systému na monitoring funkčnosti všetkých zálohomatov na Slovensku,“ priblížila organizácia.
Sústrediť sa bude aj na rozširovanie odbernej siete do lokalít, kde nie sú zálohomaty dostupné, ako aj na rozšírenie alternatívnych odberných miest na verejných podujatiach, v turistických lokalitách, rekreačných oblastiach, na festivaloch či cirkevných pútiach.
Aktivity pre zefektívňovanie systému
Druhou oblasťou budú aktivity pre zefektívňovanie systému so zapojením partnerov. Ako Správca zálohového systému vysvetlil, ide o aktivity zamerané na optimalizáciu procesov v systéme zálohovania, ktorý tvoria výrobcovia nápojov, distribútori a obchodníci.
„V oblasti logistiky je to napríklad pokračovanie v optimalizácii zvozových trás, rozširovanie využívania digitálnych nástrojov a posilnenie vozového parku Správcu o štyri nové špecializované dvojkomorové zberné vozidlá, ktoré zvýšia finančnú aj ekologickú efektivitu logistiky,“ priblížila organizácia.
Osveta o význame zálohovania
Treťou oblasťou bude osveta, a teda aktivity zamerané na informovanie verejnosti o význame zálohovania a vzdelávanie detí a mládeže o jeho ekologickom rozmere. Organizácia plánuje niekoľko informačných kampaní, ktorými zdôrazní význam zálohovania pre životné prostredie s hrdosťou na výborné výsledky, ktoré Slováci v zálohovaní dosahujú.
Dôležité sú podľa Správcu zálohového systému aj informačné kampane zamerané na prezentáciu faktov o zálohovaní, a teda o tom, ako zálohovanie prebieha, ako je systém financovaný či ako sa spracúvajú vyzbierané obaly. Cieľom takéhoto informovanie bude potláčať nepravdivé a manipulatívne naratívy šírené o zálohovaní.
Správca zálohového systému otvoril nový medzisklad v Lužiankach pri Nitre - VIDEO
Organizácia bude pokračovať vo vzdelávacích a populárno-náučných podujatiach pre deti a mládež. Správca má ambíciu, aby sa téma zálohovania a cirkularity dostala do učebných osnov vybraných vyučovacích predmetov na základných a stredných školách.
Rovnako bude pokračovať aj vo výskumnom projekte v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a recyklačnými spoločnosťami, ktorý je zameraný na zefektívňovanie recyklačných procesov PET materiálov a zvyšovanie kvality rPET (recyklovaného PET) vhodného na výrobu nových nápojových obalov.
Získavanie spätnej väzby
Štvrtou oblasťou, ktorej bude organizácia venovať pozornosť v tomto roku bude získavanie spätnej väzby od spotrebiteľov a hľadanie nových foriem motivácie k zálohovaniu aj tých, ktorí zálohujú sporadicky, alebo vôbec.
Žiaci si vyskúšali, ako funguje zálohovanie. Správca zálohového systému pripravil ukážkovú vyučovaciu hodinu
„Aj napriek dosahovanej návratnosti cez 90 percent sa neustále snažíme identifikovať bariéry, ktoré môžu ovplyvňovať rozhodovanie verejnosti v samotnom procese zálohovania. V roku 2026 preto plánujeme realizovať viacero aktivít zameraných na aktívnu komunikáciu s verejnosťou s cieľom získavať poznatky o vnímaní systému, o potrebách verejnosti, ale aj trendoch, ktoré dokážu zjednodušovať a zefektívňovať celý proces zálohovania z pohľadu spotrebiteľa,“ doplnila organizácia, ktorá sa zameria aj na podporu zálohovania s verejnoprospešným a charitatívnym rozmerom, a to najmä v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.