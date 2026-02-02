Malanta má podľa liberálov blízko k penziónu Fafokan, ani v jednom zariadení sa však nedá ubytovať - VIDEO

Podľa Hlinu ide o „podvod od začiatku do konca“.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) sa chcel ubytovať v penzióne Malanta v Nitrianskych Hrnčiarovciach pri Nitre, avšak nepodarilo sa mu to. Ako pripomenul na pondelkovej tlačovej konferencii, výstavbu penziónu zaplatili európski daňoví poplatníci. Ide však podľa neho o „podvod od začiatku do konca„.

Oni nikoho nikdy ani nechceli ubytovať. To nebolo na to robené, aby tam boli turisti, aby sa platila miestna daň, aby sa odvádzala DPH,“ skonštatoval Hlina s tým, že hacienda bola postavená pre to, aby sa tam „rochnil“ podnikateľ Norbert Bödör vo vírivke.

Ani v jednom zariadení sa nedá ubytovať

Podľa Hlinovej kolegyne Martiny Bajo Holečkovej má Malanta blízko k ďalšiemu podobnému penziónu Fafokan. V konaniach ich napríklad zastupuje aj jeden právnik, ktorý zastupoval aj Bödöra alebo podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v kauze Očistec. Ani v jednom zariadení sa pritom podľa nej nedá ubytovať.

Oba projekty tiež získali dotácie napriek tomu, že nenaplnili základné atribúty obsiahnuté v zmluvách o dotáciách. Napríklad Malanta podľa Holečkovej mala dostať stavebné povolenie v čase, keď bol predmetný pozemok klasifikovaný ako orná pôda. „Tu sa nadržiavajú zmluvy a peniaze sa vyplácajú. Takto to tu vyzerá,“ vyhlásila Holečková.

Podozrivé dotácie

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) už na jeseň 2025 upozornila na podozrivé dotácie a prepojenia v okolí Nitrianskych Hrnčiaroviec. Penzión Malanta v Nitrianskych Hrnčiarovciach bol podľa liberálov postavený z eurofondov a slúžil podľa viacerých indícií na súkromné účely.

Konkrétne Vidiecky dom Malanta získal v roku 2016 dotáciu viac ako 550-tisíc eur z eurofondov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podmienkou podpory bolo, že bude slúžiť na ubytovanie turistov.

Veľký podvod od začiatku do konca

Takisto penzión Fafokan je podľa SaS jeden veľký podvod od začiatku do konca. Poslanec Hlina v januári tohto roku poukázal na to, že penzión stojí na poli a dá sa k nemu dostať po ceste, ktorú rovnako zaplatili európski daňoví poplatníci. Ako vážne Hlina vníma to, že na túto cestu sa však ľudia nedostanú.

Na tú cestu sa dostanete len cez súkromný pozemok, alebo bočnou cestou, ktorou, keď sme tam išli, tak sme si museli zohnať terénne auto,“ povedal Hlina. Zdôraznil, že je to úmysel, a že k penziónu sa nemá nikto dostať. Poslanec súčasne zhrnul podvody, ktoré sú s Fafokanom späté.

Tí čo robili tú krásnu asfaltku, na ktorej sme robili aj beh, teraz to patrí nejakému chlapíkovi z Bosny a Hercegoviny. Ako niekto z Bosny a Hercegoviny zistil, že treba ísť z eurofondov urobiť nejakú asfaltku Fafokanu? Celé to smrdí hrozným spôsobom. Celý Fafokan je podvod a dokazuje to aj to, že je vznesené obvinenie,“ vyhlásil Hlina s tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aj napriek tomu vyplatila ďalších 830-tisíc eur na tento projekt, na čo upozornila Nadácia Zastavme korupciu.

