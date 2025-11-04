Vila Amonra v Limbachu podľa SaS nemala ani jediného hosťa, získala však takmer 200-tisíc eur z PPA - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v utorok predstavila ďalší prípad podozrivého čerpania dotácií na vidiecky turizmus. Vila Amonra v Limbachu, napojená na osoby spojené so Smerom, získala z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) takmer 200-tisíc eur na to, aby slúžila ako penzión. Najnovšie zistenia však dokazujú, že objekt nikdy žiadne ubytovacie služby neposkytol. Podľa poslankyne za SaS Martiny Bajo Holečkovej sú dôkazy jednoznačné.
Nikto tam nikdy nebol ubytovaný
„Obec Limbach nám potvrdila, že medzi rokmi 2019 – 2024 vila Amonra neodviedla ani cent na dani z ubytovania. To znamená len jedno — nikto tam nikdy nebol ubytovaný. Napriek tomu majiteľ projektu tvrdil, že má ,vypredané na rok dopreduʻ. Dnes vieme, že to bola lož,“ uviedla.
Poslankyňa sa pýta, ako je možné, že vyvoleným stavia štát domy, a vyzýva na riadne vyšetrenie celej kauzy. Podľa jej slov je absolútne neakceptovateľné, aby sa za peniaze daňovníkov stavali súkromné rezidencie vydávané za penzióny a rovnako je neakceptovateľné, že tieto prípady odhaľuje opozičná strana, zatiaľ čo štátne orgány mlčia.
„Za roky 2019 až 2024 nezaplatila spoločnosť, ktorá vilu vlastní, nič. Ako platca tejto dane sa prihlásili 9. septembra 2025, čiže oni neboli ani len prihlásení ako platca dane za ubytovanie,“ upozornila poslankyňa.
„Ako je možné, že tu nejaký smerák dostane 200-tisíc eur, za ktoré si postaví dom a mesiace počúvame od ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, že s týmito dotáciami je všetko v poriadku? V každej normálnej krajine by minister odvolal šéfa PPA a následne by aj sám odstúpil. Ako však poznáme pána ministra, tak ešte budeme počúvať, že za to, že tu má niekto postavené vily z európskych peňazí, môžu médiá alebo opozícia,“ povedala Bajo Holečková.
SaS bude pokračovať v odhaľovaní
Poslanec SaS Alojz Hlina poukázal na to, že na tieto pochybenia neupozorňuje polícia, ale opozičná strana. „Situácia nás núti robiť túto investigatívu, aby sme upozorňovali na to, čoho sú tí ľudia schopní, pretože tí, čo by to mali robiť, to nerobia a dokonca to zakrývajú,“ podotkol. Majiteľ vily podľa neho nikdy nemal v pláne stavať penzión, ale niekto mu zrejme povedal, že dáme ti 200-tisíc eur, postav si dom, na to nikto nepríde. Hlina tvrdí, že SaS poukazuje na kauzy okolo haciend pretože to dokonale ilustruje, čo sú to za ľudia.
„Je to čvarga. Tu už niekto volal podnikateľom Baštrnáka, Kočnera aj nejakého Norockého. Mňa to uráža, ja som podnikateľ. To sú podvodníci, hochštapleri a zlodeji. A teraz nám vládnu tí, čo týchto kryjú,“ rozohnil sa Hlina.
Dodal, že Limbach aj štát mal profitovať z dani z nehnuteľnosti, mal sa rozvíjať vidiecky turizmus, namiesto toho si však niekto postavil súkromnú vilu a osadil k nej vlastné značky s preškrtnutým dronom a mikrofónom. „Vojenská základňa NATO je menej chránená ako penzión Amonra. Toto sú oni, toto je ich svet,“ povedal Hlina.
Predseda SaS Branislav Gröhling doplnil, že strana bude v odhaľovaní pokračovať a očakáva okamžité konanie štátnych orgánov. „Vyzývame PPA, aby bezodkladne začala vymáhať neoprávnene vyplatené prostriedky, a žiadame, aby polícia spustila konanie. Ak štát nebude konať, budeme konať my. Toto nie je izolovaný incident – v najbližších týždňoch budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s dotáciami v rámci vidieckeho turizmu,“ uzavrel.