Ak Taraba nebuchne do stola, lobisti s ním vytrú dlážku, upozorňujú progresívci

Ak minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) nebuchne do stola, lobisti s ním vytrú dlážku. Vyhlásil to poslanec za Progresívne Slovensko (PS)Michal Sabo. Ako vysvetlil, minister vyhlasoval, že novelou zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách zvýši dohľad štátu nad vodárenstvom.
Podľa Saba sa mu to však nedarí. Ako upozornil, parlament sa najbližšie chystá uvolniť lobistom peniaze, ktoré by mali smerovať do infraštruktúry.
Varovanie pred pozmeňujúcim návrhom
„Ak minister Taraba nebuchne do stola, lobisti ním vytrú dlážku. Vyzývame ho, aby dal veľký pozor, čo dovolí koalícii schváliť. Ak to bude pozmeňujúci návrh od poslancov Hlasu, ktorý prešiel vo výbore pre životné prostredie, lobisti do zákona prepašujú presne to, proti čomu on sám verejne vystupoval,” varuje Sabo. Progresívci pripomenuli, že Taraba kritizoval, že vodárenské spoločnosti za zisky z regulovanej činnosti chodia na golf, stavajú ihriská či platia nezmyselné reklamy. Tieto výčitky sú podľa poslankyne Jany Hanuliakovej (PS) namieste.
„Vodárenské spoločnosti by v prvom rade mali investovať do infraštruktúry a do znižovania investičného dlhu, nie na voľnočasové aktivity funkcionárov vodární,” zdôraznila Hanuliaková. Podľa Saba je teraz na Tarabovi, aby zasiahol, inak sa lobistom podarí do novely prepašovať, že vodárne budú môcť primeraný zisk použiť na činnosti, ktoré podporujú alebo sú doplnkové k regulovaným činnostiam.
Sivá zóna v zákone a riziká pre ľudí
Zákon dnes totiž nepozná, čo konkrétne sú to podporujúce a doplnkové činnosti. „Túto sivú zónu si budú vplyvné skupiny, ktoré si brúsia zuby na vodárenstvo, vykladať po svojom. A utrpia tým bežní ľudia, ktorí na vodovod čakajú už roky, alebo žijú v obciach s rúrami dávno po životnosti,“ dodal Sabo.
Hanuliaková upozornila, že aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu pri týchto vplyvných skupinách otvorene hovoril o mafiánskych praktikách. „Taraba kvôli nim zvolal aj stretnutie s Generálnou prokuratúrou a dnes sledujeme, že im svojou nepozornosťou necháva priestor prepašovať do zákona to, čo potrebujú,” doplnila Hanuliaková.
Progresívci v júni upozornili na sporný pozmeňovák. Minister následne novelu pred druhým čítaním stiahol z rokovania parlamentu na prepracovanie. „Sľuboval, že ochráni slovenskú vodu a urobí poriadok s vodárenskými spoločnosťami, keď avizoval, že do zákona vsunie ešte tvrdšie opatrenia a silnejšiu ochranu. Nič z toho sa nestalo a novela sa do programu septembrovej schôdze vrátila bez zmeny,“ upozornilo PS.