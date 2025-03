Sabo skritizoval plán umiestniť usmrtené zvieratá na skládku Vlčie hory. Mala byť už dávno uzavretá, tvrdí

Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo upozornil na rozhodnutie krízového štábu pre ochorenie slintačky a krívačky (SLAK), ktorý prikázal rozpracovať možnosť umiestňovať usmrtené zvieratá na skládke odpadu Vlčie hory pri Hlohovci.

Na tomto zámere, podľa neho, spolupracujú ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva, ako aj armáda. Podľa Saba mala byť uvedená skládka už dávno uzavretá a rekultivovaná, pričom v minulosti tu boli namerané rádioaktívne látky stonásobne prevyšujúce prípustné hodnoty.

„Už desaťročie je známa tým, že sú tam silné priesaky do podzemných vôd i okolitej pôdy. Pridať ďalší nebezpečný materiál do koktejlu je naozaj otrasný nápad. A fakt, že dotknuté samosprávy o zámere umiestňovať mŕtve zvieratá v okolí neboli korektne informované, považujem za absolútne zlyhanie tejto vlády,“ povedal Sabo. Upozornil, že skládka je dôvodom aj žaloby Európskej komisie voči Slovensku a navážanie mŕtveho dobytka by situáciu v súdnom konaní zhoršilo.