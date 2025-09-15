Zelená väčšina chce ospravedlnenie od Tarabu, vyjadrenia ministra o skupovaní domov ochranármi sú dokázateľné klamstvo

Zelená väčšina chce ospravedlnenie od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS). Minister podľa ochranárskych organizácií klamal v parlamente o realitnom podvode v Slatinke. Ochranári upozornili, že vyjadrenia Tarabu o skupovaní domov sú dokázateľné klamstvo. „Šokujúci je aj fakt, že minister nevie ani len to, že kupovať domy v tejto lokalite ním popisovaným spôsobom nie je možné,“ upozornila Zelená väčšina.
Taraba hovoril o „realitnom podvode“
Minister životného prostredia v rámci rozpravy o novele zákona o vplyvoch na životné prostredie obvinil ochranárov z toho, že ich aktivity pre záchranu obce Slatinka boli motivované skupovaním lacných domčekov.
„Slatinka, to bola lokalita, kde mala stáť nádrž, každý to vedel, boli o tom občania upovedomení, že sa odtiaľ majú vysťahovať. A zrazu, tuto zelení dostali chuť na lacné domčeky. Viete čo urobili? Ľudia odtiaľ odišli, pretože zátopová oblasť. Nabehli tam títo zelenučkí, lebo Slatinka, to je taká pekná lokalita. Tie domčeky si tam nakúpili za smiešne peniaze. A potom čo spravili? Hodili to do konceptu vodnej politiky, že Slatinka sa nebude stavať,“ vyhlásil minister v pléne parlamentu s tým, že ochranári tak urobili najväčší realitný podvod, aký sa tu kedy udial.
Taraba doplnil, že k týmto domom prišli za tisíc až dvetisíc eur. Ochranári sa však ohradili s tým, že minister klame a pravda je taká, že v Slatinke vlastní domy iba štát a miestni obyvatelia. „Je absolútne neprijateľné, aby minister slovenskej vlády takto bezočivo klamal na pôde parlamentu. Jeho arogantné a urážlivé výroky na adresu ochranárov vnímame ako snahu odvrátiť pozornosť od jeho prešľapov a ustupovaniu developerom v národných parkoch, kde im chce povoliť postaviť viac zjazdoviek a lanoviek,“ zdôraznila Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Symbol boja proti priehrade
Ako pripomenula, aktívni občania a miestni už desaťročia bojujú proti výstavbe vodného diela Slatinka a pokračujú v tom aj naďalej. „Zaslúžia si obdiv a nie byť terčom klamstiev a nástrojom odpútavania pozornosti od neschopnosti ministra viesť envirorezort. Dôrazne žiadame ministra Tarabu, aby sa za svoje výroky verejne ospravedlnil,” vyhlásila Szabová.
Ochranári zo združenia Slatinka vydali spoločné vyhlásenie, bojujú za obranu domov a prírodného dedičstva
Ochranári priblížili, že domy v Slatinke boli v minulosti vyvlastňované a teraz ich vlastní štát alebo pôvodní obyvatelia, ktorí si domy spätne vysúdili. „Kupčenie s domami v Slatinke je teda desaťročia nemožné, nech ide o kohokoľvek. Informácie sa dajú ľahko overiť v katastri nehnuteľností. Jediný kúsok pôdy, ktorý vlastnia ochranári, je symbolických 25 cm2, ktorý Spoločnosť priateľov Slatinky a Združenie Slatinka dostali darom od majiteľky pred rokmi,“ vysvetlila Zelená väčšina.
Stretnutia rodákov pripomínajú históriu
Martina Paulíková, ktorá sa desaťročia venuje ochrane tejto lokality doplnila, že sa minulý týždeň uskutočnilo sedemnáste stretnutie rodákov a priateľov Slatinky. „Ľudia opäť spomínali na to, ako im štátni plánovači pred viac ako 70 rokmi cez dedinu nakreslili priehradu, ale ani za desaťročia ju nepostavili. Ich domy im nezobrali ochranári, ale štát, a to za cenu, ktorá nestačila na kúpu nového bytu ani domu. A aj tých, čo v dedinke dožívali, potom štát presťahoval iba do nájomných domov vo Zvolenskej Slatine,“ vysvetlila Paulíková.
Znižovanie štandardov ochrany prírody pokračuje cez novelu EIA zákona, zhodujú sa mimovládne organizácie
Podľa ktorej je neuveriteľné, ako minister Taraba pravidelne uráža ľudí, ktorých ani nikdy nestretol. „Nič o nich nevie a nemá k nim ani základnú úctu,” zdôraznila Paulíková. Zelená väčšina na záver upozornila, že to nie je ojedinelý prípad ak ide o ministra Tarabu. Ten sa totiž na adresu ochranárskych mimovládnych organizácií dlhodobo vyjadruje urážlivo, šíri o nich klamstvá a účelovo zavádza verejnosť.