Tatry spúšťajú projekt na záchranu kamzíkov a svišťov, slovenskí a poľskí vedci spoja sily – FOTO

Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko 2021–2027. P
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tatry
Kamzík tatranský. Ilustračná foto: www.facebook.com
Vysoké Tatry Životné prostredie Enviro z lokality Vysoké Tatry

Dlhodobá ochrana unikátnych tatranských druhov a zachovanie prírodného dedičstva Tatier je cieľom projektu, ktorý štartuje ako hlavný partner Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s ďalšími slovenskými a poľskými inštitúciami. Informovala o tom na sociálnej sieti jedna z nich, Tatranský národný park (TANAP).

Projekt „Chránime Spoločné Endemity“ (SPEN) posilní ochranu dvoch symbolov Tatier, a to kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského. „V najbližších rokoch slovenskí a poľskí odborníci preskúmajú genetické zdravie a vitalitu populácií, zavedú spoločný systém monitoringu, založia biobanky pre budúci výskum a pripravia vzdelávacie aktivity pre odborníkov i verejnosť,“ uviedol TANAP.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko 2021–2027. Prepája päť kľúčových inštitúcií, okrem univerzity a TANAP-u aj poľský Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry a Tatranské múzeum doktora Tytusa Chałubińskiego v Zakopanom.

Firmy a inštitúcie: Národný park Nízke TatryTANAP Tatranský národný parkTechnická univerzita vo Zvolene
Okruhy tém: endemity kamzík vrchovský tatranský Ochrana svišť vrchovský tatranský Vysoké Tatry

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk