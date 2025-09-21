Tatry spúšťajú projekt na záchranu kamzíkov a svišťov, slovenskí a poľskí vedci spoja sily – FOTO

Dlhodobá ochrana unikátnych tatranských druhov a zachovanie prírodného dedičstva Tatier je cieľom projektu, ktorý štartuje ako hlavný partner Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s ďalšími slovenskými a poľskými inštitúciami. Informovala o tom na sociálnej sieti jedna z nich, Tatranský národný park (TANAP).
Projekt „Chránime Spoločné Endemity“ (SPEN) posilní ochranu dvoch symbolov Tatier, a to kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského. „V najbližších rokoch slovenskí a poľskí odborníci preskúmajú genetické zdravie a vitalitu populácií, zavedú spoločný systém monitoringu, založia biobanky pre budúci výskum a pripravia vzdelávacie aktivity pre odborníkov i verejnosť,“ uviedol TANAP.
Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko 2021–2027. Prepája päť kľúčových inštitúcií, okrem univerzity a TANAP-u aj poľský Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry a Tatranské múzeum doktora Tytusa Chałubińskiego v Zakopanom.