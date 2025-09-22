Medveďa spozorovali pri obci Tvarožná. Samospráva varuje ľudí, aby sa tam pohybovali len s veľkou opatrnosťou

Návštevníci by mali byť podľa nej opatrní, najmä, keď sa pohybujú v húštinách a krovinách.
Medveď
Návštevníci lesov v katastri podtatranskej obce Tvarožná v Kežmarskom okrese by mali zvýšiť ostražitosť, pohybuje sa tam medveď. Informovala o tom v pondelok samospráva na svojej internetovej stránke, pričom upozorňuje na lokalitu medzi Tancuľou a Kamenárňou, pri potoku boli nájdené exkrementy medveďa.

Návštevníci by mali byť podľa nej opatrní, najmä, keď sa pohybujú v húštinách a krovinách. Medveďa však spozorovali v okolí obce už aj predtým.

