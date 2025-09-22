Tieto rastliny poškodzujú budovy a spôsobujú vysoké náklady na opravy – vyhnite sa im v blízkosti domu

Na prvý pohľad pôsobia romanticky – zelené steny obrastené brečtanom, majestátna vŕba pri jazierku či popínavá vistéria s kaskádami fialových kvetov. Realita je však menej idylická. Niektoré rastliny poškodzujúce budovy dokážu narobiť poriadnu šarapatu, ak ich vysadíte príliš blízko domu. Korene môžu narušiť základy, popínavé výhonky vniknúť do trhlín muriva a vlhkosť pod rastlinami vytvorí ideálne podmienky na plesne. A výsledok? Vysoké účty za opravy, ktorým sa pritom dá jednoducho predísť.
V nasledujúcom článku vám predstavím päť stromov a popínavých rastlín, ktoré odborníci neodporúčajú pestovať v tesnej blízkosti domu. Dozviete sa aj to, aké alternatívy si môžete vybrať, aby ste si zachovali krásnu záhradu bez rizika drahých opráv.
1. Plačúca vŕba – kráska so zradnými koreňmi
Plačúca vŕba patrí medzi najkrajšie stromy, no jej koreňový systém je doslova nočnou morou pre každého majiteľa domu. Korene sa šíria desiatky metrov a pri hľadaní vody nepoznajú prekážky. Dokážu poškodiť kanalizáciu, septik aj základy domu.
Ak sa vám tento strom páči, vysaďte ho minimálne 15 metrov od stavby či potrubí. Alternatívou je eukalyptus lesný (Nyssa sylvatica) – ponúka tieň aj nádherné jesenné sfarbenie bez deštruktívnych koreňov.
2. Vistéria – romantická, ale nebezpečná popínavka
Vistéria patrí k symbolom starých vidieckych domov. Fialové strapce kvetov pôsobia čarovne, ale jej silné stonky dokážu rozširovať škáry v murive a zadržiavajú vlhkosť. Časom tak narobia vážne škody na stenách, odkvapoch aj streche.
Jej korene sú navyše agresívne a môžu poškodiť odtoky. Namiesto vistérie siahnite po plamienku (Clematis) – kvitne rovnako bohato, no je kompaktnejší a jednoduchšie sa udržiava.
3. Anglický brečtan – zelená fasáda s vysokou cenou
Dom obrastený brečtanom pôsobí romanticky, no za týmto dojmom sa skrýva problém. Vzdušné korene brečtanu sa zachytávajú v trhlinách muriva, rozširujú ich a vytvárajú ideálne podmienky pre vlhkosť. Tá časom narúša štruktúru stien a vedie k plesniam.
Najväčšie riziko predstavuje pre staršie stavby s oslabenou omietkou. Namiesto brečtanu skúste zemolez (Lonicera sempervirens) – rastie rýchlo, kvitne červenými kvetmi a priláka aj opeľovače.
4. Trúbkovec (Campsis radicans) – pôvabný, ale agresívny
Trúbkovec je lákadlom pre kolibríky a motýle, no jeho drobné korene sa dokážu prichytiť na každom povrchu. Prenikajú do štrbín v stenách a poškodzujú odkvapy i strešné škridly. Ak ho necháte rozrásť po dome, čakajú vás nákladné opravy.
Skvelou alternatívou je jazmín konfederačný (Trachelospermum jasminoides). Ponúka nádherné biele kvety s omamnou vôňou, no je omnoho menej agresívny.
Extra pozor: bambus
Hoci bambus nepatrí medzi popínavky, je to rastlina, ktorá môže narobiť rovnako veľké problémy. Popínavé druhy sa šíria rýchlosťou blesku, prenikajú do susedných pozemkov a dokážu narušiť odtoky aj terasy. Ak sa vám bambus páči, vyberte si trsovitú odrodu, ktorá sa drží na jednom mieste.
Vedeli ste, že?
Niektoré rastliny poškodzujúce budovy sú tak problematické, že v niektorých mestách ich mestské zastupiteľstvá úplne zakázali vysádzať pri cestách či kanalizácii.
Ako sa chrániť pred problémami
- Plánujte dopredu – pri výsadbe myslite nielen na to, ako bude rastlina vyzerať dnes, ale aj o 10 či 20 rokov.
- Dodržujte odstupy – veľké stromy nevysádzajte bližšie než 10 – 15 metrov od domu.
- Voľte alternatívy – existuje množstvo krásnych rastlín, ktoré vám nepridajú starosti s opravami.
- Pravidelne kontrolujte – popínavé rastliny treba strihať, aby sa nedostali k odkvapom alebo streche.
Aj keď je lákavé vytvoriť si romantický dom obklopený zeleňou, mali by ste si dávať pozor, ktoré druhy vysádzate. Niektoré rastliny poškodzujúce budovy môžu v priebehu rokov nenápadne oslabiť murivo, potrubia alebo základy a spôsobiť vysoké náklady na opravy.
Dobrou správou je, že existuje množstvo alternatívnych rastlín – od plamienkov cez zemolez až po jazmín – ktoré vám poskytnú krásu a tieň bez rizika. Rozhodujte sa preto s rozumom, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam a zachovali svoj dom v bezpečí aj v budúcnosti.