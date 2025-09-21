„Zázračný zálohomat“ navštívi materské školy v desiatich rôznych mestách Slovenska - VIDEO

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci so Správcom zálohového systému spustil ďalšiu etapu projektu zameraného na environmentálnu výchovu detí, tentokrát pre materské školy.
„Ak deťom už v materských školách hravou formou ukážeme, prečo je dôležité chrániť životné prostredie, vychovávame zodpovednú generáciu, ktorá bude vedieť tieto hodnoty prenášať ďalej. Tento projekt je príkladom, ako môže samospráva spolupracovať s partnermi a prinášať riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života,“ zdôrazňuje význam projektu predseda ZMOS Jozef Božik.
Interaktívne a zábavné predstavenia
ZMOS v spolupráci so Správcom zálohového systému po úspešnom spustení projektu Škola zálohovania a triedenia pre základné školy prinášajú jeho pilotnú verziu aj do materských škôl v mestách a obciach na Slovensku. Doteraz sa predstavenia v rámci projektu zameriavali na žiakov základných škôl. ZMOS a Správca zálohového systému ich realizuje v spolupráci s odborným partnerom NATUR-PACK.
Škola zálohovania a triedenia sa rozširuje o interaktívne a zábavné predstavenia v réžii projektu Spievankovo, ktoré sú špeciálne pripravené pre deti materských škôl. Pilotná Škola zálohovania a triedenia pre materské školy bola spustená dnes v Partizánskom, kde si ju mohlo zhliadnuť a zapojiť sa do nej 300 škôlkarov z miestnych materských škôl.
Deti prostredníctvom rozprávkového predstavenia s názvom „Letíme k vám“ spolu so Spievankovom spoznávali, ako funguje svet zálohovania a triedenia plastových fliaš a plechoviek a mohli si vyskúšať aj „zázračný zálohomat“.
Zázračný zálohomat
Predstavenie sa nieslo v hravej a interaktívnej atmosfére. Deti spievali piesne, zapájali sa do programu na pódiu a na záver si samy vhodením prázdnych fliaš a plechoviek do zálohomatu vyskúšali, ako funguje systém zálohovania v praxi a ako môžu prispieť k ochrane prostredia okolo nás.
Oceňujem Združenie miest a obcí Slovenska ako dôležitého partnera pre vzdelávanie verejnosti. Po úspešnej spolupráci v rámci projektu Škola zálohovania a triedenia s NATUR-PACK nás veľmi teší, že ho rozširujeme o spoluprácu so Spievankovom. Vďaka takýmto aktivitám prinášame environmentálne vzdelávanie nielen deťom základných škôl, ale už aj deťom v materských školách. Sme presvedčení, že vzdelávanie je kľúčovým nástrojom, ako viesť ľudí k zodpovednosti za životné prostredie – a u našich najmenších má obzvlášť silný efekt, pretože hodnoty, ktoré získajú, si prirodzene odnášajú do svojej budúcnosti.
„Naším cieľom je, aby deti nielen spievali a zabávali sa, ale zároveň pochopili, že triedenie a zálohovanie odpadov nie je nudná povinnosť, ale dobrodružstvo, ktorým chránia prírodu. Keď vhodia fľašu do zálohomatu a vidia, že sa s ňou stane niečo nové, pochopia, že odpad môže mať šancu na druhý život,“ dodala Mária Podhradská zo Spievankova.
Spievankovo plánuje v priebehu roka so „zázračným zálohomatom“ navštíviť materské školy v desiatich rôznych mestách Slovenska.
ZMOS so Správcom zálohového systému spolupracujú aj na ďalších aktivitách. V októbri pripravujú v spolupráci s odborným partnerom ENVI-PAK interaktívne a dvojjazyčné česko-slovenské divadelné predstavenie pre deti predškolského ročníka materských škôl a 1. – 2. ročníka základných škôl. Cieľom je, aby deti získali nielen environmentálne poznatky, ale aj kultúrny zážitok, ktorý im pomôže lepšie porozumieť prínosom triedenia a zálohovania pre prírodu.