ŽSR úspešne ukončili prvú etapu modernizácie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) úspešne dokončili v roku 2025 prvú etapu modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Projekt priniesol kompletnú rekonštrukciu trate vrátane trakčného vedenia, výstavbu nového železničného mosta cez rieku Morava, ktorý spája Slovensko a Česko, a prípravu na implementáciu moderných bezpečnostných a komunikačných technológií ERTMS/ETCS a GSM-R.
Stavebné práce pokračujú v druhej etape
Napriek výzvam ako pandémia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine a povodne v roku 2024 sa podarilo projekt dokončiť. Tieto faktory ovplyvnili priebeh prác aj konečný termín realizácie, no stavebné práce pokračujú v druhej etape modernizácie na úseku Devínska Nová Ves – Zohor – Malacky.
Prvá etapa zahŕňala modernizáciu úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR, zatiaľ čo druhá etapa sa sústreďuje na ďalší úsek medzi Devínskou Novou Vsou a Malackami. Obe etapy spolu vytvoria kľúčový cezhraničný železničný úsek Bratislava – Břeclav, patriaci do hlavnej siete TEN-T a európskeho dopravného koridoru Rýn – Dunaj, ktorý spája severné a čierne more.
ŽSR dokončili rekonštrukciu úseku medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou, doprava je tak bezpečnejšia
Pred modernizáciou nevyhovovali trate technickým požiadavkám EÚ, čo sa zmenilo na základe rozsiahlych prác vrátane modernizácie trate, výstavby troch nových mostov, dvoch priepustov a zrušenia jedného železničného priecestia, čo výrazne zvýšilo bezpečnosť a plynulosť dopravy.
Dokončenie v roku 2027
Projekt bol čiastočne financovaný Európskou úniou cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý podporuje rozvoj transeurópskych sietí dopravy, energetiky a digitálnej konektivity. Celkové dokončenie modernizácie a uvedenie do prevádzky očakávajú ŽSR do konca roku 2027, čím sa trať stane plnohodnotnou súčasťou medzinárodnej železničnej dopravy.
Železnice Slovenskej republiky sú správcom celej železničnej infraštruktúry na území Slovenska a ich úlohou je zabezpečovať prevádzku dráh pre všetkých dopravcov v súlade so štátnou dopravnou politikou bez diskriminácie. V ich správe sú trate rôznych rozchodov, trakčné vedenia, tunely, mosty, priecestia a železničné stanice.