ŽSR ukončili osem kľúčových modernizácií, ktoré umožnili zlepšenia v novom grafikone vlakovej dopravy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v roku 2025 dokončili osem zásadných modernizácií železničnej infraštruktúry, ktoré výrazne ovplyvnili nový grafikon vlakovej dopravy platný od 14. decembra 2025.
Medzi kľúčové projekty patrí napríklad modernizácia úseku Levice – Veľké Kozmálovce, kde výmena výhybiek a nové zabezpečovacie zariadenia posilnili bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, významné práce prebehli aj na koridorových úsekoch, najmä v Hronskom Beňadiku, kde sa zvýšila kapacita a bezpečnosť jedného z najvyťaženejších úsekov južnej trasy.
Elektrifikácia na východe
Rok 2025 priniesol dokončenie elektrifikácie úsekov Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a Bánovce nad Ondavou – Humenné, ako aj úspešnú rekonštrukciu a elektrifikáciu trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg), čo posilňuje cezhraničné spojenie medzi Slovenskom a Rakúskom.
Vlaky sa pred Vianocami plnia, ZSSK hlási výrazný nárast záujmu o cestovanie naprieč Slovenskom
V stanici Sekule bola vyriešená prevádzková situácia zabezpečením dostatku personálu, čím sa obnovil pôvodný spôsob nástupu a výstupu bez nutnosti výstavby nového nástupišťa. Najväčším míľnikom je predčasné spustenie modernizovaného železničného uzla Žilina od 12. decembra. Cestujúci budú mať k dispozícii novú koľajovú infraštruktúru, šesť nástupíšť, modernizované podchody a budovu riadenia dopravy. Kompletná výstavba nadväzujúcich objektov potrvá do konca roka 2026.
Plánujú ďalšie výluky
ŽSR zároveň avizujú pokračovanie rozsiahlych modernizačných prác v roku 2026 na viacerých tratiach, ktoré sú kľúčové pre dlhodobé zvýšenie bezpečnosti, kapacity a komfortu železničnej dopravy. Plánované výluky sa dotknú úsekov Bratislava-Rača – Púchov, Trnava – Cífer, Poprad-Tatry – Gánovce, Červená Skala – Telgárt, Nižná Myšľa – Ruskov či Devínska Nová Ves – Zohor – Malacky.
ŽSR zdôrazňujú, že všetky výluky budú koordinované tak, aby bol ich dopad na cestujúcich čo najmenší. „Tieto projekty potvrdzujú náš dlhodobý záväzok modernizovať železničnú infraštruktúru, posilňovať bezpečnosť a zvyšovať komfort cestovania v regiónoch,“ uviedla Petra Lániková.