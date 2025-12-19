ŽSR dokončili rekonštrukciu úseku medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou, doprava je tak bezpečnejšia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v piatok predstavili výsledky rekonštrukcie dopravnej cesty na úseku medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou. Projekt sa zameral na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstránenie prechodných obmedzení traťovej rýchlosti a zlepšenie komfortu cestovania pre verejnosť. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Zhotoviteľ stavby
Rekonštrukcia zahŕňala modernizáciu železničného zvršku a spodku, nástupíšť, priecestí, výhybiek, mostov, priepustov, budov a prístreškov, trakčného vedenia, osvetlenia, rozvodov nízkeho a vysokého napätia, náhradného zdroja energie, transformačnej stanice, miestneho rádiového systému, staničného zabezpečovacieho zariadenia, prenosového systému a oznamovacích vedení.
Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť STRABAG s.r.o., pričom pôvodná zmluvná cena bola 37,44 milióna eur, aktuálna zmluvná cena dosiahla 39,67 milióna eur a k 1. decembru 2025 finančné plnenie prekročilo 36,23 milióna eur.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SRDenisa Žiláková zdôraznila, že modernizácia železničnej infraštruktúry je prioritou rezortu a rekonštrukcia tohto úseku prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality železničnej dopravy v regióne a zároveň zlepší podmienky pre cestujúcich a prevádzku.
Nepredvídané technické okolnosti
Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj doplnil, že komplexné riešenie technického stavu trate zabezpečí dlhodobé benefity vrátane odstránenia obmedzení a modernizácie zabezpečovacieho zariadenia, čo prináša vyššiu bezpečnosť, efektívnejšiu prevádzku a úsporu nákladov.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v auguste 2024 s pôvodnou lehotou výstavby 330 dní, ktorá bola predĺžená o 90 dní z dôvodu nepredvídaných technických okolností, ako zistenie nevyhovujúcej únosnosti podvalového podložia, potreba zvýšeného množstva drevnej hmoty a objavenie banskej štôlne pod koľajou pri Novej Bani, ktoré si vyžiadalo osobitné zabezpečovacie opatrenia. Rekonštrukcia priniesla zvýšenie únosnosti železničného telesa, vybudovanie účinného odvodnenia a optimalizáciu smerového vedenia trate.
Zlepšenie bezpečnosti
V stanici Hronský Beňadik a zastávke Tekovská Breznica boli zrekonštruované nástupištia s výškou nástupnej hrany 550 mm nad temenom koľajnice spolu s prístupovými komunikáciami a osvetlením, čo zlepšilo bezpečnosť a komfort nástupu cestujúcich. Súčasťou rekonštrukcie bola aj modernizácia železničných priecestí, mostov, priepustov a zárubných múrov.
V Hronskom Beňadiku bolo vybudované nové elektronické staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, ktoré zvyšuje bezpečnosť prevádzky a umožňuje úsporu personálu. Pri rekonštrukcii odstránili aj infraštruktúru bývalej výhybne Tekovská Breznica vzhľadom na jej dlhodobú nevyužívanosť a zlý technický stav.
Železnice Slovenskej republiky sú zákonným správcom železničnej infraštruktúry na území Slovenska a zabezpečujú prevádzku celoštátnych a regionálnych tratí, vrátane trakčného vedenia, tunelov, mostov, priecestí a železničných staníc, s cieľom organizovať dopravu pre všetkých prevádzkovateľov bez diskriminácie. K 31. decembru 2024 ŽSR spravovali celkom 3 629 km tratí, z ktorých sa 3 575 km využívalo na prevádzku.