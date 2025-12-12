ŽSR predlžuje výluky na dvoch tratiach, ZSSK využije náhradnú autobusovú dopravu o pár dní dlhšie

Železnice SR (ŽSR), manažér železničnej infraštruktúry, predlžujú výluky na dvoch železničných tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na nich využije náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Na trati Hlohovec – Alekšince bude NAD premávať od nedele 14. decembra až do utorka 23. decembra. Na trati Fiľakovo – Výhybňa Holiša budú autobusy NAD premávať 14. a 15. decembra, pričom vlaky sa na celú trať vrátia v utorok 16. decembra.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, na trati Hlohovec – Alekšince budú diaľkové vlaky linky Bratislava-Nové Mesto – Prievidza skrátené v úseku Prievidza – Lužianky a cestujúci prestúpia na autobusy NAD v úseku Hlohovec – Lužianky. Regionálne vlaky linky Bratislava – Nitra budú nahradené autobusmi v úseku Hlohovec – Lužianky, pričom linka Trnava – Nitra bude obsluhovaná autobusmi NAD na úseku Hlohovec – Alekšince vrátane zastávky v Zbehoch.
Štát nevie garantovať bezpečnosť cestujúcich, PS chce zvolať mimoriadny výbor pre incidenty na železniciach
Na trati Fiľakovo – Výhybňa Holiša budú diaľkové vlaky linky Košice – Zvolen v úseku Fiľakovo – Lučenec nahradené autobusmi NAD. Autobusy zastavia vo Fiľakove pred staničnou budovou a pri pošte. V úseku Zvolen – Lučenec budú vlaky vedené nízkopodlažnou jednotkou s dostupnými službami vrátane Wi-Fi a elektrického pripojenia.
Na Liptove sa takmer zrazil rýchlik do Košíc a vlak Nex 49730. Pár metrov a boli by sme v sebe, opísala cestujúca - FOTO
Regionálne vlaky linky Lučenec – Fiľakovo a Lučenec – Jesenské budú tiež nahradené autobusmi NAD, ktoré budú zastavovať na súčasných zastávkach a premávať v nových časoch podľa Grafikonu vlakovej dopravy 2025/2026.
ZSSK upozorňuje, že cestujúci môžu očakávať meškanie približne 10 minút a odporúča sledovať aktuálne cestovné poriadky platné od nedele 14. decembra 2025.