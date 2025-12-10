Ďalšia mimoriadna udalosť na železnici, v Bratislave sa vykoľajil vlak

- správu aktualizujeme
Na stanici v Bratislave sa vykoľajila súprava vlaku spoločnosti Leo express. Na nehodovú udalosť na spojovacej koľaji upozornil na sociálnej sieti informačný servis k obmedzeniam prevádzky na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Incident sa stal len deň po tom, čo sa na trati medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom zrazili dva vlaky – Expres 609, ktorý išiel z Bratislavy do Košíc a Nex 49730.
Nákladný vlak o 11.20 vošiel na 1. traťovú koľaj, po ktorej v tom čase išiel spomínaný rýchlik z hlavného mesta do metropoly východu. „Okamžite po vzniku tejto situácie sa vykonali opatrenia na zamedzenie potenciálnych následkov tejto mimoriadnej udalosti a obidva vlaky boli zastavené približne 20 metrov od seba,“ priblížili Železnice slovenskej republiky (ŽSR).