Štát nevie garantovať bezpečnosť cestujúcich, PS chce zvolať mimoriadny výbor pre incidenty na železniciach

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) požaduje zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s opakujúcimi sa incidentmi na železnici. Reaguje tak na ďalšie dva vlakové incidenty, keď sa v utorok takmer zrazil rýchlik s nákladným vlakom a v stredu sa vykoľajil vlak na bratislavskej hlavnej stanici. Podľa poslanca Jána Hargaša situácia vyvoláva obavy o bezpečnosť železničnej dopravy.
„Nie je deň, keď by sa na železniciach niečo nestalo. Blížia sa Vianoce a desaťtisíce ľudí budú cestovať vlakmi. Štát im nevie garantovať, že dôjdu do cieľa bezpečne,“ uviedol Hargaš. Zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža na vyvodenie politickej zodpovednosti.
Na Liptove sa takmer zrazil rýchlik do Košíc a vlak Nex 49730. Pár metrov a boli by sme v sebe, opísala cestujúca - FOTO
Podľa člena výboru Mareka Lackoviča na mimoriadny výbor prizvú okrem ministra dopravy aj vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ako aj zástupcov odborových organizácií a profesijných združení. Poslankyňa Jana Hanuliaková vyjadrila presvedčenie, že koalícia by mala problémom v železničnej doprave venovať primeranú pozornosť a zúčastniť sa rokovania výboru.
„Situácia je vážna, takto to nesmie ísť ďalej. Veríme, že Ficova koalícia sa katastrofálnej situácii na železnici postaví čelom a zbabelo neutečie, ako to má vo zvyku,” uzavrela členka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.