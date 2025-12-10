Štát nevie garantovať bezpečnosť cestujúcich, PS chce zvolať mimoriadny výbor pre incidenty na železniciach

Na Liptove sa takmer zrazil rýchlik s nákladným vlakom a v Bratislave sa vykoľajil ďalší vlak.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Rokovanie s predsedami opozície
Predseda hnutia PS Michal Šimečka počas tlačovej konferencie po rokovaní predsedu vlády SR, predsedov opozičných strán Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a predstaviteľov Ministerstva financií (MF) SR o konsolidačnom balíčku na Úrade vlády SR, na ktorom sa SaS nezúčastnila. Bratislava, 24. september 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) požaduje zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj v súvislosti s opakujúcimi sa incidentmi na železnici. Reaguje tak na ďalšie dva vlakové incidenty, keď sa v utorok takmer zrazil rýchlik s nákladným vlakom a v stredu sa vykoľajil vlak na bratislavskej hlavnej stanici. Podľa poslanca Jána Hargaša situácia vyvoláva obavy o bezpečnosť železničnej dopravy.

Nie je deň, keď by sa na železniciach niečo nestalo. Blížia sa Vianoce a desaťtisíce ľudí budú cestovať vlakmi. Štát im nevie garantovať, že dôjdu do cieľa bezpečne,“ uviedol Hargaš. Zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža na vyvodenie politickej zodpovednosti.

Podľa člena výboru Mareka Lackoviča na mimoriadny výbor prizvú okrem ministra dopravy aj vedenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ako aj zástupcov odborových organizácií a profesijných združení. Poslankyňa Jana Hanuliaková vyjadrila presvedčenie, že koalícia by mala problémom v železničnej doprave venovať primeranú pozornosť a zúčastniť sa rokovania výboru.

Situácia je vážna, takto to nesmie ísť ďalej. Veríme, že Ficova koalícia sa katastrofálnej situácii na železnici postaví čelom a zbabelo neutečie, ako to má vo zvyku,” uzavrela členka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Viac k osobe: Ján HargašJana HanuliakováJozef RážMarek Lackovič
Firmy a inštitúcie: Progresívne Slovensko (PS)Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadne zasadnutie Minister dopravy a výstavby SR Zrážka vlakov

