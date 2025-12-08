Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou a Humenné je ukončená, cestujúci sa dočkajú rýchlejších spojení - VIDEO, FOTO

Elektrifikácia umožní nahradiť motorové vlaky elektrickými súpravami najmä na linke Košice – Humenné.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Na celu linku humenne kosice sa od nedele 14. decembra vracaju vlaky.jpeg
Na celú linku Humenné - Košice sa od nedele 14. decembra vracajú vlaky. Foto: SITA/ZSSK
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné bola oficiálne ukončená. Projekt za viac ako 221,8 miliónov eur bez DPH priniesol elektrickú trakciu na 33,5-kilometrový úsek, modernizované stanice, vyššiu traťovú rýchlosť a zvýšenie komfortu cestovania na východnom Slovensku. Projekt bol spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republikyPetra Lániková, elektrifikácia umožní nahradiť motorové vlaky elektrickými súpravami najmä na linke Košice – Humenné.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Náklady narástli pre dodatočné práce

Podľa ministerstva dopravy to prinesie nižšie emisie, skrátenie jazdných časov aj rýchlejšie a plynulejšie prestupy v Košiciach smerom na Bratislavu či v Humennom na Medzilaborce a Stakčín.

„Ide o strategickú investíciu do regiónu východného Slovenska, ktorá nekončí položením koľajníc. Elektrifikácia tejto trate znamená čistejšiu, rýchlejšiu a modernejšiu železničnú dopravu pre celý región. Je to konkrétny krok k tomu, aby verejná doprava bola skutočnou alternatívou k autám,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.

ŽSR uzavreli v roku 2023 zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosťou Eltra, s.r.o. Košice, v hodnote viac ako 216 miliónov eur bez DPH. V dôsledku dodatočných stavebných zásahov, najmä na mostných objektoch a v súvislosti s geologickými okolnosťami cena stúpla o zhruba 5,8 milióna eur a termín dokončenia bol predĺžený z 30. júla na 13. decembra 2025. Doteraz bolo preinvestovaných viac ako 195 miliónov eur bez DPH.

Na tlacovej konferencii md sr recnil jozef raz minister dopravy. za nim stoja zastupcovia zeleznicnych podnikov zsr zssk a zastupca zhotovitela rekonstrukcnych prac eltra.jpeg
Na tlačovej konferencii rečnil Jozef Ráž, minister dopravy. Za ním zľava Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj a informatiku, Ivana Piňosová, generálna riaditeľka ZSSK a Dušan Čižmár, zástupca zhotoviteľa ELTRA, s. r. o. Foto: SITA/ZSSK

Modernizácia trate zvýši rýchlosť aj bezpečnosť

V rámci projektu prebehla komplexná modernizácia železničného zvršku a spodku, výmena výhybiek, obnova mostov a priepustov, ako aj modernizácia zabezpečovacích zariadení.

Traťová rýchlosť sa zvýši na 120 km/h. „Zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h znamená nižšie náklady a bezpečnejšiu prevádzku,“ priblížil námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka. Na staniciach v Humennom a Michalovciach vznikli nové bezbariérové prístupy, osvetlenie, podchody, informačné systémy a prvky pre imobilných a slabozrakých cestujúcich.

Na tlacovej konferencii za zsskrecnila generalna riaditelka ivana pinosova.jpeg
Generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová. Foto: SITA/ZSSK

Viac spojov a lepšie prestupy

Obnovených bolo aj päť zastávok v regióne. „Vďaka modernizácii trate medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným sa na linke Košice – Humenné rozšíri ponuka spojov na 20 vlakov denne a v rannej špičke budú jazdiť v hodinovom intervale. Cestujúci budú mať navyše pohodlné prestupy v Košiciach na vlaky do Bratislavy a v Humennom na spoje smerom na Medzilaborce či Stakčín.,“ doplnila predsedníčka predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko Ivana Piňosová.

Podľa ŽSR sa modernizáciou znížia prevádzkové náklady, zvýši sa bezpečnosť a trať bude pripravená na ďalší rozvoj dopravných služieb. Elektrické vlaky prinesú tichšiu prevádzku a žiadne lokálne emisie, čo má pomôcť aj obciam pozdĺž trate.

Projekt podľa rezortu dopravy podporí aj regionálny rozvoj, prilákanie investícií a rozvoj cestovného ruchu východného Slovenska.

Viac k osobe: Jozef RážJozef VeselkaPetra Lániková
Firmy a inštitúcie: MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRŽelezničná spoločnosť SlovenskoŽSR Železnice Slovenskej republiky
Okruhy tém: elektrifikácia trate hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Minister dopravy Plán obnovy a odolnosti SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk