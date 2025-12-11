ZSSK bude do vlakov inštalovať blackboxy, predpokladaný rozpočet je skoro 10 miliónov eur

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie a inštaláciu rádiostaníc a čiernych skriniek, tzv. blackboxov do dieselových železničných koľajových vozidiel. Ide o zákazku v predpokladanej hodnote takmer 9,8 milióna eur bez DPH (12 miliónov eur s DPΗ), rozdelenú na dve samostatné časti.
Zákazka sa týka zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy. V prvej časti má byť dodaných a nainštalovaných 29 rádiostaníc a 68 blackboxov do elektrických železničných vozidiel. V druhej časti ide o dodanie a inštaláciu 96 blackboxov do dieselových vozidiel. Dodávky budú prebiehať v depách ZSSK v Bratislave, Nových Zámkoch, Zvolene, Košiciach, Vrútkach, Prievidzi a Humennom.
Celková predpokladaná hodnota zákazky je pre prvú časť vo výške 4,8 milióna eur bez DPH a pre druhú časť päť miliónov eur bez DPH. Uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti obstarávania, pričom rozhodujúcim kritériom bude najnižšia cena. Ponuky budú vyhodnocované elektronickou aukciou, počas ktorej budú uchádzači môcť znižovať cenu za celkovú realizáciu dodávky.
Lehota na predkladanie ponúk je určená do 21. januára 2026. Zmluvy sa majú uzavrieť na 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Súčasťou realizácie je aj projektová dokumentácia, inštalácia, konfigurácia zariadení, funkčné skúšky, revízne správy a poskytovanie bezplatného záručného servisu.
ZSSK plánuje zákazku financovať z programu Program Slovensko, Plánu obnovy, z európskych nástrojov ako CEF, zo štátneho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade neposkytnutia financovania.