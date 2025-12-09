Na Liptove sa skoro zrazili ďalšie vlaky, Ex 609 z Bratislavy do Košíc a Nex 49730 zastali pár metrov od seba

- správu aktualizujeme
Na trati medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom sa v utorok takmer zrazili vlaky Ex 609 a nákladný vlak Nex 49730. Ako informuje facebookový profil Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, vlaky išli oproti sebe.
Portál tvnoviny.sk priblížil, že zastavili asi 20 až 30 metrov od seba. „V úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok v utorok došlo k mimoriadnosti, pri ktorej vlak Ex 609 bezpečne zastavil pred oproti idúcim nákladným vlakom. Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch,“ uviedol pre spomínaný web hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Expres 609 mal podľa grafikonu odchod z Bratislavy o 7:27 a do Košíc mal prísť o 12:53, už pred incidentom pri Liptovskom Hrádku však meškal zhruba 25 minút.
Za posledné dva mesiace sa na Slovensku stali dve vážne nehody vlakov – prvá z nich sa stala pri Rožňave, kde sa 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel, čelne zrazili rýchliky R 913 a R 914 a nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.
Druhá nehoda sa odohrala 9. novembra pri Pezinku, kde sa zrazili vlaky REX 1814 a Ex 620 smerujúce do Bratislavy. Zranených bolo 150 ľudí, z toho päť ťažko. Dopravu na úseku sa podarilo čiastočne obnoviť už tri dni po nehode v stredu 12. novembra, keď bol sprejazdnený prvý koľajový smer bez nutnosti odriekania vlakov. Plná prevádzka v úseku Bratislava – Trnava bola obnovená štvrtka 20. novembra a oprava stála takmer milión eur.