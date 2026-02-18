Žilina odmieta hotovosť pri platbe za parkovanie, ombudsman Dobrovodský hovorí o porušení ústavného práva

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na porušenie základného práva občanov na platbu v hotovosti pri dočasnom parkovaní motorových vozidiel v Žiline.
Podávateľka podnetu, ktorá navštívila mesto, namietala, že parkovacie automaty umožňujú len bezhotovostnú platbu kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, pričom úhrada eurobankovkami a euromincami nebola možná. Prevádzkovateľom parkovacej politiky v Žiline je samotné mesto.
Mesto argumentuje nákladmi a bezpečnosťou
V stanovisku mesto uvádza, že dôvodom výlučne bezhotovostnej prevádzky parkovacích automatov sú ekonomické a technické faktory. Prevádzka automatov s mincovníkom je drahšia, okrem toho je pri nich vyššie riziko krádeží a vandalizmu. Žilina tiež tvrdí, že rovnaké podmienky platia pre všetkých platcov, a preto podľa názoru radnice nejde o porušenie práva na platbu v hotovosti.
„Po preskúmaní všetkých okolností prípadu som dospel k záveru, že odmietnutie platby v hotovosti pri parkovacích automatoch pre návštevníkov mesta Žilina predstavuje porušenie ústavného práva. Platba v hotovosti je základným právom garantovaným Ústavou Slovenskej republiky a mesto ju nemôže odmietnuť len z dôvodov efektívnosti či prevádzkových nákladov. Takéto dôvody nie sú zákonom uznané a nemôžu byť zámienkou na obmedzenie práva občanov.“ povedal Róbert Dobrovodský, verejný ochranca práv.
Podľa Ústavy SR má každý právo vykonať platbu za nákup tovarov a služieb v hotovosti zákonným platidlom. Odmietnutie platby je prípustné len z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov, ktoré sú explicitne uvedené v zákone a v súlade s právom EÚ. Slovenský právny poriadok takéto dôvody aktuálne bližšie nedefinuje.
Spôsoby úhrady parkovania v Žiline
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina sú pre dočasné parkovanie návštevníkom mesta k dispozícii tri spôsoby úhrady: parkovací automat, mobilná aplikácia a SMS lístok. Rezidentom a osobám s právom na parkovanie je umožnené dočasné parkovanie na základe parkovacej karty, na vydanie ktorej môžu použiť webovú aplikáciu alebo klientske centrum mestského úradu, kde je možné platiť aj hotovosťou.
Parkovací lístok pre návštevníkov sa však v súčasnosti dá zakúpiť len bezhotovostne. Verejný ochranca práv odporučil mestu Žilina prijať opatrenia umožňujúce návštevníkom zaplatiť parkovné hotovosťou. Táto možnosť nemusí znamenať obstaranie nových parkovacích automatov, ale môže byť zabezpečená napríklad prostredníctvom klientskeho centra mestského úradu, podobne ako pri predaji parkovacích kariet rezidentom. Alternatívou môže byť aj zavedenie neelektronického parkovacieho lístka umožňujúceho úhradu hotovosťou.
Cieľom je rešpektovanie práv občanov
„Cieľom návrhu opatrení nie je komplikovať prevádzku parkovacieho systému, ale rešpektovať ústavné práva občanov a návštevníkov mesta, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky. Platba v hotovosti je prejavom osobnej slobody – občan sa môže rozhodnúť platiť v hotovosti nielen preto, že elektronicky platiť nemôže, ale preto, že elektronicky platiť nechce.“ uvádza verejný ochranca práv.
Mesto Žilina sa podľa hovorcu verejného ochrancu práv Branislava Gigaca nestotožnilo so záverom verejného ochrancu práv v tom, že porušilo základné právo na platbu v hotovosti, napriek tomu prejavilo otvorenosť rokovať o možných opatreniach navrhnutých verejným ochrancom práv. Podľa mesta však nie je možné ich okamžité zavedenie, a preto avizuje potrebu vnútornej analýzy a technicko-organizačného posúdenia realizovateľnosti.