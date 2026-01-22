Mesto Košice sa vyjadrilo k tvrdeniam o príprave regulovaného parkovania v mestskej časti Sídlisko KVP – FOTO

Mesto Košice je plne pripravená spustiť od začiatku marca v mestskej časti Sídlisko KVP regulované parkovanie v zmysle nastaveného plánu, ktorý vyplýva z platného všeobecne záväzného nariadenia. Mesto pred pár dňami avizovalo, že začalo pripravovať legislatívne kroky na pozastavenie či odloženie účinnosti spustenia regulovaného parkovania na Sídlisko KVP.
Reagovalo tak na žiadosť obyvateľov sídliska, ktorí spísali petíciu. Túto podpísalo za necelý mesiac takmer 1 600 osôb. Petícia bola uzatvorená po dosiahnutí tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby petíciu prerokovali mestskí poslanci.
Chcú doplnenie parkovacích kapacít
Petičiari požadovali od mestského zastupiteľstva odklad účinnosti zmeny VZN, argumentovali okrem iného úbytkom parkovacích miest po realizácii vodorovného dopravného značenia v MČ Sídlisko KVP. Od mesta aj mestskej časti žiadajú, aby pred nadobudnutím účinnosti zmien boli doplnené parkovacie kapacity. Považujú za potrebné zrealizovať pred účinnosťou zmeny VZN aj pripravované projekty a akcie.
Petícia mala zmysel, mesto Košice chystá kroky na odklad účinnosti spustenia regulovaného parkovania na Sídlisku KVP
„Zavedenie rezidentskej parkovacej zóny na sídlisku schválili mestskí poslanci ešte v uplynulom roku. S iniciatívou spustiť rezidentské parkovanie na Sídlisku KVP pritom prišla samotná mestská časť, pričom mesto je v tejto veci plne súčinné a do projektu doteraz investovalo približne 400-tisíc eur,“ pripomenulo mesto v statuse na sociálnej sieti, pripomínajúc tiež vyššie zmienenú petíciu.
Vedenie mesta si na pracovnom stretnutí vypočulo názory a argumenty petičiarov a niektorých miestnych poslancov MČ Sídlisko KVP, ktorí požadujú odloženie spustenia parkovacieho systému. Samospráva poukazuje, že v pôvodne plánovanom termíne mestského zastupiteľstva by nebolo možné aby sa mestskí poslanci petícii venovali ešte pred zavedením rezidentského parkovania. Rokovať o tejto petícií v marci by podľa mesta Košice bolo nielen neúčelné, ale aj komické. Po vypočutí petičiarov teda mesto podniklo príslušné legislatívne kroky a presunulo rokovanie mestského zastupiteľstva na skorší termín.
Riadna občianska diskusia
„V prípade požiadavky o odklad účinnosti príslušného VZN na Sídlisku KVP, teda o neskoršie spustenie systému rezidentského parkovania, čaká mesto na iniciatívu zo strany poslancov mestskej časti Sídlisko KVP, ktorí môžu takýto návrh predložiť formou uznesenie miestneho zastupiteľstva. Následne by o zmene VZN rozhodovala 3/5 väčšina mestských poslancov,“ doplnila samospráva zdôraznňujúc, že jej cieľom teda nie je zastaviť zavedenie rezidentského parkovania na Sídlisku KVP a názorovo polarizovať spoločnosť. Mesto tvrdí, že chce vytvoriť priestor na riadnu občiansku diskusiu a čo najlepšie životné podmienky pre všetkých obyvateľov Košíc.
Mesto takto na sociálnej sieti reagovalo na vyjadrenia samotnej mestskej časti, ktorá v reakcii na avizované legislatívne kroky smerujúce k pozastaveniu či odloženiu účinnosti spustenia regulovaného parkovania v nej uviedla, že vyjadrenie mesta Košice vníma v kontexte známych politických súvislostí ako cielené politické zneužitie citlivej témy. Považujú to za obzvlášť nepochopiteľné vo fáze, keď už mesto predáva občanom rezidentské karty.
Rovnako považujú postoj vedenia mesta za narušenie princípu právnej istoty, vzhľadom na to, že väčšina obyvateľov sídliska očakáva zavedenie tohto systému od 1. marca tak, ako to bolo naplánované, a k dnešnému dňu je pripravený v plánovanom rozsahu. Poukázali na to, že mesto je výlučným prevádzkovateľom parkovania na území Košíc, vrátane KVP.
Mestská časť údajne nebola informovaná
„Počas celej doby prípravy zapojenia MČ do systému rezidentského parkovania v meste sme preto všetky kroky konzultovali a koordinovali s odbornými útvarmi mesta Košice a riadili sme sa ich pokynmi. Samotné mesto Košice, ako konštatuje v článku na svojom webe, do príprav zavedenia systému v MČ Košice – Sídlisko KVP investovalo doteraz približne 400-tisíc eur. Vedenie mesta teda týmto vyjadrením vytvára pochybnosti nielen o odbornej kvalite a kompetentnosti vlastných zamestnancov, ale zároveň naznačuje vlastný laxný vzťah k nakladaniu s verejnými zdrojmi,“ dodali v stanovisku.
Modernizácia električkových tratí v Košiciach pokračuje aj v závere roka, mesto upozorňuje na obmedzenia
Mestská časť tiež uviedla, že mesto s ňou neprerokovalo obsah petície a odmietlo jej dať k nahliadnutiu petičné hárky pre overenie skutočného počtu signatárov bývajúcich na KVP. Stretnutie primátora s iniciátormi petície a niektorými miestnymi poslancami sa podľa nich konalo „za zatvorenými dverami, poza chrbát predstaviteľov mestskej časti“ a o obsahu či výsledkoch rokovania MČ neboli informovaní. Rovnako tvrdia, že iniciátori petície nereagovali na navrhované stretnutie zo strany MČ. Vedenie mesta vyzvali, aby verejnosti bezodkladne oznámilo, v akom časovom horizonte a na ktorých miestach plánuje stovky parkovacích miest vybudovať.
„MČ KVP má k dispozícii projektové dokumentácie s platným stavebným povolením, ktoré správcovi parkovacích plôch vieme bezodkladne poskytnúť na realizáciu,“ uzavreli. Počas stredy 21. januára ale MČ zverejnila na sociálnej sieti aj status, v ktorom tvrdila, že mesto sa na odklad rezidentského parkovania nepripravuje. Argumentovala tým, že mesto Košice naďalej vydáva rezidentské karty pre obyvateľov sídliska.
Vyzývajú na verejnú diskusiu
Šéf petičiarov Jozef Križian v utorok 20. januára vo večerných hodinách na sociálnej sieti, v skupine Rezidentské parkovanie Košice reagoval na vyjadrenia MČ. Uviedol, že tvrdenie o opakovaných pozvaniach pre petičiarov nie sú pravdivé, napísal, že „včera nám bola doručená pozvánka na akési pracovné stretnutie a neviem čoho sa ma týkať, ak starosta vôbec neuvažuje o odklade, resp. o odklade na tri – štyri mesiace, čo nič – podstatu problému nerieši, resp. rieši len problém MČ“.
Verejne tiež vyzval starostu MČ na zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva a verejnú diskusiu. Zdôraznil tiež, že petícia bola zaslaná mestu Košice, kam patrí podľa zákona. Rovnako prízvukoval, že petícia vznikla spontánne, zdola.