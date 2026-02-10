Bratislava upravuje spoplatnenie víkendových parkovacích hodín. Ktorých lokalít sa zmena dotkne ako prvá?

Bratislava upravuje spoplatnenie parkovania v nedeľu večer, v rámci rezidentského systému PAAS. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, zmena má priniesť viac parkovacích miest pre rezidentov.
„Postupne pristupujeme k úprave víkendového času spoplatnenia parkovania v zónach PAAS. Cieľom je najmä zjednotenie časovej regulácie počas nedele naprieč jednotlivými lokalitami,“ priblížilo mesto.
Reakcia na konkrétnu situáciu
Táto úprava reaguje na konkrétnu situáciu, ktorá sa podľa mesta v niektorých zónach pravidelne vyskytovala počas nedeľných večerov. „Práve v tomto čase dochádzalo k zvýšenému náporu vozidiel, najmä zo strany návštevníkov okolitých prevádzok, služieb či podujatí. Dôsledkom bolo, že rezidenti často nemali možnosť zaparkovať v blízkosti svojho bydliska,“ spresnila samospráva.
Na základe opakovaných podnetov a spätnej väzby od rezidentov preto pristupujú k doplneniu spoplatnenia parkovania v nedeľu v čase od 18:00 do 24:00 v tých zónach, kde nedeľná regulácia doteraz chýbala. V novospúšťaných zónach je pritom nedeľné spoplatnenie už štandardnou súčasťou regulácie. Táto úprava má zjednotiť pravidlá parkovania naprieč mestom a zabezpečiť väčšiu ochrana parkovania pre rezidentov.
Ktorých lokalít sa zmena týka?
Prvá úprava sa týka mestskej časti Petržalka, konkrétne lokalít Dvory IV., V., VI., Šustekova, RU2 – Klingerová kolónia. Nové časy spoplatnenia začnú platiť od 15. februára.
„Od 1. marca pokračujeme v ďalších zónach RU3 – Štrkovec, RU3 – Trávniky, NM4 – Biely Kríž. Ide o postupný a dlhodobejší proces, ktorý budeme realizovať aj v ďalších zónach PAAS,“ dodalo mesto. V najbližšom období plánujú úpravu nedeľnej regulácie najmä v lokalitách KV2 – Líščie údolie , NM1 – Pokrok a RA1 – Rača .