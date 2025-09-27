Železnice dokončili modernizáciu trate pri Hronskom Beňadiku, s prácami pokračujú aj v Leviciach - FOTO

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili modernizáciu železničného úseku Hronský Beňadik – Tekovská Breznica – Nová Baňa na trati Nové Zámky – Zvolen.
Rekonštrukcia 11,5 kilometra trate, ktorá spája juhozápad so stredným Slovenskom a vedie náročným údolím rieky Hron, stála 37,4 milióna eur bez DPH a je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Správca železničnej infraštruktúry pokračuje v modernizácii v Leviciach a vo Veľkých Kozmálovciach.
Pribudli nové nástupištia s osvetlením
Projekt na trati Hronský Beňadik – Nová Baňa priniesol obnovu koľaje, trakčného vedenia, nástupíšť, priecestí, mosta aj zabezpečovacích zariadení. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, v stanici Hronský Beňadik a na zastávke Tekovská Breznica pribudli nové nástupištia s osvetlením a s výškou hrany 550 milimetrov, čo zvýši bezpečnosť a komfort cestujúcich.
„Optimalizáciou smerového vedenia a parametrov oblúkov trate sa zvýši rýchlosť na 70 až 100 km/h, čo umožní skrátenie cestovných časov v danom úseku. Rekonštrukciou sa odstránia prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti,“ uviedla Lániková.
Pokračujú v modernizácii
Trať, ktorá bola pôvodne vybudovaná a elektrifikovaná v 70. rokoch, prešla jednou z najväčších modernizácií posledných rokov. Podľa ŽSR išlo o technicky náročnú stavbu vzhľadom na stiesnené podmienky v údolí rieky Hron, kde trať vedie v blízkosti cesty I/65.
ŽSR zároveň pokračujú v modernizácii v Leviciach a vo Veľkých Kozmálovciach. Prvá časť projektu, ktorou je obnova výhybiek a staničného zabezpečovacieho zariadenia v Leviciach, bola už začiatkom septembra uvedená do predčasného užívania.
Predpokladané ukončenie výluky
Druhá časť, modernizácia diaľkovo ovládaného zabezpečovacieho zariadenia vo Veľkých Kozmálovciach, sa začala nadväzne 13. septembra výlukou v úseku Levice – Kozárovce. Ukončenie výluky a zjazdnosť koľaje sa predpokladá 9. decembra, celá stavba má byť hotová do konca roka 2025.
„V rámci stavby dôjde k modernizácii zabezpečovacieho zariadenia, a to vybudovaním staničného a traťového zabezpečovacieho zabezpečenia 3. kategórie. Zároveň sa bude realizovať aj rekonštrukcia ŽST Veľké Kozmálovce,“ dodala Lániková.