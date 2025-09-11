ŽSR na žiadosť ministerstva dopravy hromadne prepúšťajú, na druhej strane musia ľudí naberať

Spomedzi celoslovensky nedostatkových pozícií prijala spoločnosť do pracovného pomeru najmä vyše sto traťových robotníkov.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci vládnych konsolidačných opatrení pristúpili k hromadnému prepúšťaniu. Tento krok vnímajú citlivo nielen zamestnanci, ale aj verejnosť.

Podľa vedenia jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 12-tisíc pracovníkmi, je však nevyhnutný a vidia v ňom príležitosť.

Spolupracujú s ÚHP

Na jednej strane ho žiada zriaďovateľ, Ministerstvo dopravy SR, na druhej strane umožní úspora financií zlepšiť mzdové a pracovné podmienky pre zostávajúcich pracovníkov. Cieľom je zatraktívniť zamestnanie na železniciach.

Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, železnice pri optimalizácii čerpajú aj z analýzy zamestnanosti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a spolupracujú s jeho analytikmi. Niektoré z odporúčaní už realizovali, iné sú v príprave alebo vo fáze vyhodnocovania. „Je však potrebné citlivo zvažovať každý krok, keďže ŽSR nesú obrovskú zodpovednosť za bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy,“ upozornila Lániková.

Napriek oznamu o prepúšťaní pokračuje nábor na nedostatkové prevádzkové pozície, najmä v Oblastnom riaditeľstve Trnava, kde ku koncu júna evidovali 284 voľných miest. V poslednom polroku tam prijali 126 nových zamestnancov.

Nábor je náročný

Spomedzi celoslovensky nedostatkových pozícií prijala spoločnosť do pracovného pomeru najmä vyše sto traťových robotníkov, ale tiež desiatky elektromontérov, návestných majstrov, posunovačov, rušňovodičov, dozorcov výhybiek či výpravcov.

ŽSR sa zároveň opierajú o spoluprácu so strednými školami a systém duálneho vzdelávania, v rámci ktorého tento rok ukončilo štúdium 13 absolventov dopravných odborov s učebnou zmluvou so železnicami. Náborári sa zúčastňujú pracovných veľtrhov, prednášok na školách a spolupracujú s univerzitami.

Podľa riaditeľa odboru ľudských zdrojov Miroslava Šimka je nábor náročný, no postupne sa darí napĺňať ciele. „V rámci aktivít náborovania do pracovného pomeru, ale aj systému duálneho vzdelávania, sa častokrát stretávame s obavami uchádzačov o svoju budúcnosť, keďže hromadné prepúšťanie si ľudia spájajú s prípadmi, keď firmy ukončujú svoju činnosť. Toto určite nie je prípad ŽSR,“ zdôraznil Šimko.

