Cestujúcich čakajú ďalšie komplikácie. Vlaková doprava medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou bude obmedzená

Od pondelka 29. septembra nastanú dočasné obmedzenia v regionálnej vlakovej doprave medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza náhradnú autobusovú dopravu v úseku Hlohovec – Alekšince a zároveň skráti trasu vybraných osobných vlakov linky S50 z Bratislavy do Pezinka.
Opatrenia súvisia s modernizáciou tratí, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), a potrvajú predbežne do 13. decembra. Ako informovala ZSSK, v úseku Hlohovec – Alekšince sa bude komplexne rekonštruovať trať, aby umožnila vyššiu rýchlosť vlakov.
V úseku Trnava – Cífer bude z dôvodu modernizácie zabezpečovacieho systému prejazdná iba jedna koľaj. Diaľkové expresy na hlavnej trati Bratislava – Košice jazdia bez obmedzenia.
ZSSK odporúča cestujúcim vyraziť na cestu s časovou rezervou a pred odchodom si overiť aktuálne cestovné poriadky na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.