ŽSR pokračujú s modernizáciou železničného úseku medzi Telgártom a Červenou Skalou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v modernizácii železničného úseku medzi stanicami Telgárt a Červená Skala. Projekt s celkovými nákladmi takmer 9,85 milióna eur je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti a jeho ukončenie je naplánované na február 2026.
Dôležitá nákladná doprava
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, modernizovaný úsek má dĺžku viac ako 4,8 kilometra a spadá pod projekt s názvom Margecany – Červená Skala. Stavebné práce realizuje Združenie Margecany na základe zmluvy uzatvorenej 20. decembra 2024. Samotná výstavba sa začala 8. apríla tohto roka a trvá 360 dní od odovzdania staveniska.
„Z dopravného hľadiska má tento úsek trate síce regionálny význam, ale netreba zabúdať na dôležitú nákladnú dopravu, keďže na Horehroní je drevo významnou komoditou. Neviem si predstaviť, že zdegradovanú železničnú trať by sme po 60 rokoch neobnovovali a presunuli by sme dopravu do ťažkých kamiónov na asfalt,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť
Rozsah stavebných prác zahŕňa komplexnú obnovu železničného spodku a zvršku, opravu zárubného múru, zabezpečenie odvodnenia trate a prečistenie priepustov. Projekt zahŕňa aj modernizáciu priecestného zabezpečovacieho zariadenia, opravy mostných objektov a náhradu existujúceho nadzemného vedenia. Osadené bude nové dopravné značenie.
„Touto rekonštrukciou sa snažíme prispieť k zlepšeniu kvality prostredia a každodenného fungovania všetkých, ktorí tento úsek využívajú. Veríme, že tento projekt bude mať pre cestujúcich na Horehroní veľký prínos,“ skonštatoval minister dopravy Jozef Ráž.
Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy a zároveň zlepšiť komfort cestovania v tomto dôležitom úseku. Súčasťou modernizácie je aj rekonštrukcia železničného priecestia medzi obcami Šumiac a Červená Skala, úprava účelovej komunikácie popri trati a výstavba nového pravostranného chodníka.