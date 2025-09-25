Železničná stanica v Kežmarku dostala novú podobu, otvoria ju už čoskoro

Obnova železničnej stanice v Kežmarku sa blíži ku koncu a do niekoľkých týždňov by mala byť jej hala sprístupnená. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž počas tohto týždňovej návštevy regiónu. Ako uviedol, historická budova dostala novú strechu a rekonštrukciu, akú si zaslúžila. V ďalšej fáze bude podľa neho potrebné zaoberať sa úpravou parku pred budovou a parkoviskom.
S prácami na obnove viac ako storočnej historickej budovy železničnej stanice začali vlani v októbri. Národná kultúrna pamiatka na ňu čakala niekoľko rokov. Práce za takmer dva milióny eur bez DPH Železnice Slovenskej republiky financujú z vlastných zdrojov.
Historická železničná stanica v Kežmarku sa dočká obnovy, budovu zrekonštruujú za takmer dva milióny eur (video+foto)
Zamerané boli predovšetkým na komplexnú obnovu strechy stanice, starú asfaltovú nahradila medená krytina. Pod ňu osadili špeciálnu hydroizoláciu pre dlhodobú ochranu. Pôvodná strešná krytina už totiž nevyhovovala a bola poškodená, spôsobovala zatekanie a poškodzovala interiér výpravnej budovy.
Cieľom rekonštrukcie je zachovanie historickej hodnoty budovy, ale aj zlepšenie estetického vzhľadu, bezpečnosti a funkčnosti železničnej stanice pre cestujúcich a zamestnancov. Zrealizované opatrenia zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy majú viesť k úsporám energií a zníženiu prevádzkových nákladov. Na stanici tiež v rámci projektu inštalovali nové technologické zariadenia, ako je rozhlas, kamerový i informačný systém.
Železničnú trať medzi Kežmarkom a Popradom slávnostne otvorili v decembri 1889, dvakrát denne tam premávali zmiešané vlaky pre osobnú a nákladnú dopravu, pričom cesta do Popradu trvala 41 minút. Stanicu predstavovala v tom čase malá prízemná budova. Budova železničnej stanice, ako je známa dnes, bola postavená v secesnom štýle v rokoch 1914 až 1916 ako najmodernejšia stavba svojho druhu v Uhorsku. Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1981, nachádza sa v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok.