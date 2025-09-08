Modernizácia železničnej trate medzi Bratislavou a Komárnom pomôže cestujúcim, štúdia ÚHP potvrdila spoločenskú návratnosť

Modernizácia železničnej trate medzi Bratislavou a Komárnom prinesie cestujúcim rýchlejšie spojenia a vyššiu kapacitu dopravy, zároveň pomôže znížiť environmentálne zaťaženie.
Vyplýva to z hodnotenia štúdie na zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, ktorú pripravili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zo strany Útvaru hodnoty za peniazeMinisterstva financií SR (ÚHP MF SR). Trať je na hranici svojej životnosti a má nedostatočnú kapacitu. Štúdia potvrdila spoločenskú návratnosť projektu.
Zdvojkoľajnenie úseku
Modernizácia trate má byť dokončená do roku 2042 a zahŕňa elektrifikáciu celej trasy, zvýšenie rýchlosti z 80 na 120 kilometrov za hodinu, zdvojkoľajnenie úseku Bratislava – Dunajská Streda, výstavbu spojky pre priamu jazdu do maďarského Komáromu a náhradu priecestí nadjazdmi a podjazdmi.
„Dnešná kapacita trate nestačí na požadovaný rozsah dopravy a modernizácia je preto potrebná. Cestujúcim prinesie rýchlejšie spojenia a viac vlakov. Vďaka elektrifikácii trate sa zas zníži aj environmentálna záťaž, keďže v súčasnosti na trati jazdia dieselové vlaky,“ konštatuje ÚHP.
Odhad nákladov
Aktuálny odhad nákladov je po spolupráci ŽSR a MF SR na úrovni 1,1 miliardy eur s DPH, čo je o takmer 187 miliónov eur menej oproti pôvodnému plánu. ÚHP však upozorňuje, že hodnotu za peniaze možno ďalej zvýšiť optimalizáciou technického riešenia.
Podľa útvaru je druhá traťová koľaj nevyhnutná vzhľadom na počet vlakov len medzi Bratislavou a Kvetoslavovom, na úseku do Dunajskej Stredy by sa kapacita dala zvýšiť aj lacnejšími opatreniami, napríklad doplnením automatických hradiel.
ÚHP odporúča ŽSR zvážiť rozsah dvojkoľajných úsekov, koľajísk staníc či podchodov a nástupíšť, čo by mohlo priniesť dodatočné úspory na úrovni takmer 193 miliónov eur. Zároveň navrhuje preveriť možnosť vybudovania spojky pre priamu jazdu do Petržalky, ktorá by skrátila čas pre nákladné vlaky o približne 40 minút, a odbočky z Kvetoslavova do Šamorína s potenciálom prilákať nových cestujúcich.
Kým sa začne rozsiahla modernizácia, ÚHP odporúča prijať rýchlejšie opatrenia za zhruba 16 miliónov eur. Nové výhybne a menšie úpravy staníc by podľa odborníkov z ministerstva mohli zvýšiť kapacitu najkritickejších miest na trati už v horizonte dvoch rokov.