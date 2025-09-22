Železnice začali so sanáciou Trnoveckého mosta z roku 1847, stabilita pilierov dosiahla hraničné hodnoty

Hoci je most v súčasnosti v prevádzke, vlaky po ňom premávajú len rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oprava koľajníc, koľajnice
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali so sanáciou Trnoveckého mosta ponad Váh medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom.

Opravy by mali byť dokončené do konca tohto roka, ich odhadované náklady sú približne 15 miliónov eur bez DPH (18,45 milióna s DPH). Financované budú z vlastných zdrojov ŽSR.

Most má oslabenú stabilitu pilierov

Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, most z roku 1847 má oslabenú stabilitu pilierov, ktorá dosiahla hraničné hodnoty. Hoci je most v súčasnosti v prevádzke, vlaky po ňom premávajú len rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu.

Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Niektoré kroky boli preto nevyhnutné. Ak by sme ich neurobili, znamenalo by to strkať hlavu do piesku. Som rád, že dnes už nemusíme mať obavy,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.

Výraznejšie obmedzenia nepredpokladajú

Sanácia sa týka pilierov spodnej stavby P3 až P6. Súčasťou prác bude aj zasypanie a spevnenie výverov za piliermi lomovým kameňom, čím sa má zvýšiť stabilita plošného založenia mosta v koryte rieky. Po ukončení opatrení by mal byť most opäť spôsobilý na prevádzku v plnej traťovej rýchlosti. ŽSR nepredpokladajú výraznejšie obmedzenia v železničnej doprave, cestná doprava bude ovplyvnená len minimálne.

Železnice zároveň zdôraznili, že poškodenie mosta je dôsledkom nepravidelného toku rieky a činnosti neďalekého vodného diela. Zvažujú preto uplatnenie si nároku na náhradu nákladov od správcov vodného toku a vodného diela.

Viac k osobe: Ivan BednárikPetra Lániková
Firmy a inštitúcie: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Okruhy tém: Generálny riaditeľ ŽSR Rekonštrukcia mosta sanácia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk