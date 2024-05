Z Piešťan sa bude do Hurghady aj Antalye lietať častejšie, obnovia aj spojenie s Izraelom

Z letiska v Piešťanoch budú počas letnej turistickej sezóny charterové lety smerovať do egyptskej Hurghady a tureckej Antalye. Počet letov do oboch dovolenkových destinácií oproti uplynulým sezónam narastie.

V priebehu mája bude tiež obnovené pravidelné letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany, ktoré má podporiť cestovný ruch v kúpeľnom meste.

Prvé odlety

Prvý odlet do egyptskej Hurghady je naplánovaný na pondelok 13. mája, do Antalye odletia prví dovolenkári v piatok 17. mája. Prvý tohtoročný let Tel Aviv – Piešťany je predbežne naplánovaný na stredu 22. mája.

„Dlhodobá práca manažmentu letiska a ozdravný proces prinášajú výsledky pre chod letiska v Piešťanoch, ktorého tržby za rok 2023 predstavujú 1,9 milióna eur, čo je o 65 percent viac ako v roku 2022. To všetko sa podarilo aj vďaka desiatkam zrealizovaných charterových letov do cyperskej Larnaky, egyptskej Hurghady a do tureckej Antalye,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Práve samosprávny kraj je najväčším akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany. Za úspech označil aj spustenie pravidelného leteckého spojenia Tel Aviv – Piešťany, ktoré má privážať turistov zo zahraničia a posilniť tým cestovný ruch v regióne.

Atraktívne piešťanské kúpele

Pre izraelských turistov sú atraktívne piešťanské kúpele. Sezónnu leteckú linku na trase Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv zaviedli v máji minulého roku, v októbri ju v dôsledku zhoršenej bezpečnostnej situácie v Izraeli predčasne zrušili.

Piešťanské letisko za celý kalendárny rok 2023 vybavilo viac ako 27-tisíc cestujúcich, čo je historicky najvyššie číslo v ére letiska. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Letisko Piešťany Bohumila Klečáka je tohtoročnou novinkou rozšírenie charterových letov do Hurghady celoročne a zároveň zvýšenie počtu letov do Antalye. Po novom sa do tureckého letoviska bude z Piešťan lietať štyri až päťkrát týždenne.

Akcionármi spoločnosti Letisko Piešťany sú Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.