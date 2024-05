Premiér Fico je mimo ohrozenia života, ale jeho stav je naďalej vážny. Kaliňák sa poďakoval lekárom za starostlivosť

Na základe ranného konzília môžeme konštatovať, že premiér je mimo ohrozenia života. Uviedol to námestník Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Milan Urbáni na nedeľňajšej tlačovke o zdravotnom stave predsedu vlády SR Roberta Fica.

Zároveň dodal, že jeho stav je naďalej vážny a bude potrebovať dlhú dobu a kľud na rekonvalescenciu.

„Všetci sme o niečo pokojnejší. Premiér vystúpil z tieňa ohrozenia života. Jeho stav potrebuje intenzívnu starostlivosť a nebude plánovaný žiadny prevoz. Naďalej bude v starostlivosti Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že stanoviská k aktuálnemu zdravotnému stavu premiéra bude vydávať už len nemocnica.

„Slovensko musí fungovať ďalej, a tak k tomu bude pristupovať aj vláda, parlament a koalícia. Premiérovi dáme kľud, aby sa venoval rekonvalescencii. My si teraz zoberieme na starosť to, čo máme robiť. Dúfam, že riziko so stavom premiéra už pominulo. A zároveň ďakujem lekárom za starostlivosť,“ dodal na záver Kaliňák.