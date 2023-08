Letisku Piešťany hrozil zánik, dnes je všetko inak. Letieť odtiaľ môžete do šiestich krajín

Letisku Piešťany pred piatimi rokmi hrozil zánik. V súčasnosti môžu z neho cestujúci letieť do šiestich krajín a mali by pribudnúť aj ďalšie destinácie. V tomto roku to bol napríklad Cyprus.

Uvažuje sa dokonca tiež nad celoročnou komerčnou linkou pre potreby kúpeľných hostí. Informuje o tom TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Pravidelná linka z Izraela

„Letisko Piešťany sme rozlietali v roku 2019. Vtedy sa začali prvé historické charterové lety z Piešťan do Turecka a Egypta,“ ozrejmil riaditeľ letiska Bohumil Klečák.

Výrazným krokom vpred pre letisko i región bolo, keď sa im podarilo získať pravidelnú linku z Izraela. „Klientov z Tel Avivu tvoria väčšinou kúpeľní hostia, ale aj rodiny s deťmi, ktoré radi spoznávajú krásy Slovenska a nezostávajú len v Trnavskom kraji,“ dodal Klečák.

Všetko mohlo byť inak

Mohlo to však dopadnúť inak, ak by sa v roku 2017 nevymenilo vedenie v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý je jedným z akcionárov letiska. Hrozilo mu zatvorenie, nakoľko spoločnosť mala dlhodobo negatívny hospodársky výsledok.

„Negatívny hospodársky výsledok sa nám v roku 2022 prvýkrát podarilo priblížiť k nule. Za rok 2022 sme vykázali stratu 200 eur,“ uviedol riaditeľ letiska.

Cestujúci si letisko v Piešťanoch pochvaľujú a uprednostňujú ho hlavne preto, lebo je malé a sú veľmi rýchlo vybavení. „Sme radi, že je to otvorené a nie je len na vojenské účely, ako bolo kedysi,“ povedal jeden z cestujúcich.