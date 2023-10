Letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany chcú po zlepšení situácie obnoviť, Izraelčania majú o Slovensko záujem

Všetky na tento rok naplánované lety medzi izraelským Tel Avivom a Piešťanmi sú zrušené. Dôvodom je aktuálna bezpečnostná situácia v Izraeli. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj ráta s obnovením leteckého spojenia na budúci rok.

Záujem o Slovensko

„Na základe záujmu našich izraelských partnerov sme v uplynulých týždňoch začali pripravovať pokračovanie tohto leteckého spojenia od februára 2024. Tento zámer sa však bude môcť stať realitou až po zlepšení bezpečnostnej situácie v Izraeli,“ povedala Agáta Mikulová, riaditeľka KOCR Trnavský kraj. Uplynulá sezóna podľa nej ukázala, že medzi izraelskými dovolenkármi je o Slovensko záujem.

„Vnímajú nás ako bezpečnú a pohostinnú krajinu, ktorej nespornou výhodou je aj malé medzinárodné letisko priamo v obľúbenej destinácii. Na tom chceme aj v budúcnosti stavať. V pláne je aj nadviazanie užšej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami a univerzitami,” dodala Mikulová.

Stovky hostí z Izraela

Sezónnu leteckú linku na trase Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv zaviedli v máji tohto roku. Bola výsledkom spolupráce Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj a touroperátora Overseas travel Ltd., ktorý na izraelskom trhu ponúkal špeciálne balíčky s letenkami, ubytovaním, kúpeľnými procedúrami i na mieru pripravenými voľnočasovými aktivitami.

Piešťanské kúpele zaznamenali v prvom polroku tohto roku 1516 hostí z Izraela, ktorí na Kúpeľnom ostrove strávili spolu 17 066 nocí.

Lietadlá mali podľa pôvodného plánu odlietať z letiska Bena Guriona v Izraeli do Piešťan každú stredu až do polovice novembra. Už let naplánovaný na 11. októbra však musel byť po útokoch teroristov z palestínskeho Hamasu na Izrael zrušený.