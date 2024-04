Bratislavské letisko sa chystá na letnú sezónu, s prípravami a letovým poriadkom sa oboznámil aj minister Ráž (foto)

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave funguje už takmer mesiac podľa letného letového poriadku, zvýšenú prevádzku s viac letmi a cestujúcimi očakáva priebežne od mája, júna.

Takmer 40 pravidelných liniek

Z najväčšieho slovenského letiska počas letného letového obdobia, teda od konca marca do záveru októbra, možno letieť takmer na 40 pravidelných linkách a charterové lety pre cestovné kancelárie môžu dovolenkári využiť tiež do štyroch desiatok prímorských letovísk. S prípravou bratislavského letiska na hlavnú letnú sezónu, trvajúcu od júna do septembra, sa v piatok oboznámil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Po prehliadke letiska sa priznal, že to bol preňho výnimočný zážitok, keďže doteraz nikdy nenazrel do jeho útrob, ako funguje. Bratislavské letisko je podľa ministra na letnú sezónu pripravené aj z hľadiska bezpečnosti.

Milióny cestujúcich

„V najlepších dňoch tu bude až sto pohybov, to znamená 50 príletov a 50 odletov, čo sú na Bratislavu už veľmi zaujímavé čísla,“ povedal Jozef Ráž s tým, že čísla sa môžu približovať k úrovni pred pandémiou koronavírusu.

V súčasnosti letisko vybavuje približne dvadsať až tridsať letov denne, ich počet postupne vzrastie v letných mesiacoch. Najviac cestujúcich letisko vybavilo doposiaľ v rokoch 2018 a 2019, a to zhruba 2,3 milióna. V tomto roku by sa k tejto rekordnej úrovni malo priblížiť ešte viac, očakáva sa, že by mohlo vybaviť približne 2 milióny pasažierov a možno aj viac, pričom vlani ich bolo 1,8 milióna.

Nábor zamestnancov

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Novota priblížil, že pred letnou sezónou aktuálne prechádzajú skúšobnou záťažou, aby vedeli ako sú pripravení, čo treba ešte zlepšiť.

„Najímame nových zamestnancov a bude nám v lete pomáhať zhruba sto brigádnikov, aby sme túto sezónu zvládli,“ povedal. Šéf letiska dúfa, že cestujúci, ktorí využijú ich služby, budú nadmieru spokojní.

Brigádnici si môžu vyskúšať prácu na detekčnej kontrole alebo pri registrácii na let. „Je to práca trochu iná,“ podotkol Dušan Novota a vyzval záujemcov o letnú brigádu na letisku, aby sa prihlásili.

Správny smer

„Letisko má dlhodobo bez odpisov, nehnuteľností a strojového vybavenia vykazuje pozitívne čísla. To je na Slovensku okrem košického letiska rarita,“ uviedol Jozef Ráž.

Za výborný nápad označil to, že pri oprave lietadiel na letisku by firmy mohli využívať letiskových kvalifikovaných pracovníkov. „Presne takto to treba robiť. Myslím, že to smeruje správnym smerom,“ dodal minister dopravy.