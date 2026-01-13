Bratislavské letisko vybavilo v roku 2025 najviac cestujúcich v histórii, rekordný je aj počet liniek

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v roku 2025 najvyšší počet cestujúcich vo svojej histórii, keď na príletoch a odletoch odbavilo spolu 2 438 215 osôb.
Mesačné rekordy
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, v medziročnom porovnaní ide o nárast o približne 25 percent, čo predstavuje viac ako 490-tisíc cestujúcich navyše oproti roku 2024. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota zdôraznil, že osem mesiacov po sebe v uplynulom roku zaznamenávali historické mesačné rekordy v počte cestujúcich.
„Stalo sa tak vďaka rekordnému nárastu nových pravidelných liniek – vlani ich pribudlo až 28. V roku 2026 očakávame ešte výraznejšie prekonanie tohto rekordu na viac ako štyri milióny odbavených cestujúcich,“ vysvetlil Novota.
Nové spojenia
Z rekordných 28 nových pravidelných liniek v roku 2025 spustil 14 nových spojení dopravca Wizz Air, 12 nových liniek Ryanair a jednu novú linku otvorili aj dopravcovia Norwegian s Kodaňou a Arkia Israeli Airlines s Tel Avivom. Významným míľnikom bolo otvorenie základne leteckej spoločnosti Wizz Air v Bratislave, spustenie vnútroštátnej linky do Košíc a rozšírenie základne dopravcu Ryanair.
V letnej sezóne mali cestujúci k dispozícii takmer štyri desiatky pravidelných liniek a vyše 40 charterových spojení, počas zimy ich počet dosiahol rekordné hodnoty. Medzi najvyužívanejšie destinácie z hľadiska počtu cestujúcich patrili Londýn a turecká Antalya.
Do oboch destinácií a z nich bolo vybavených viac ako 200-tisíc cestujúcich. Nasledujú destinácie ako Hurgada, Miláno a Manchester. V oblasti charterovej dopravy dominovali dovolenkové destinácie v Turecku a Egypte, pričom výrazný nárast zaznamenala aj egyptská destinácia Marsa Matruh.
Najsilnejší mesiac
„V letnej sezóne mohli využiť cestujúci z Bratislavy 39 pravidelných liniek a 43 charterových letov, počas zimy 2025/2026 rekordných 49 pravidelných liniek a 10 charterových letov do exotických letovísk,“ uviedla Demovičová.
Najsilnejším mesiacom roka sa stal júl s takmer 359-tisíc cestujúcimi a počas leta letisko zaznamenalo aj svoj historicky najvyťaženejší deň. Stal sa ním 22. júl s takmer 13-tisíc cestujúcich. Najväčším leteckým dopravcom na bratislavskom letisku podľa počtu odbavených cestujúcich zostal Ryanair, nasledovaný spoločnosťami Smartwings, Wizz Air a Pegasus Airlines.
Záver roka
V roku 2025 sa na letisku uskutočnilo viac ako 29-tisíc vzletov a pristátí všetkých kategórií letov, čo predstavuje mierny medziročný nárast. Výrazný rast zaznamenala aj nákladná letecká doprava. Letisko v roku 2025 odbavilo takmer 19-tisíc ton leteckého carga, čo znamená medziročný nárast približne o 70 percent. K rastu prispelo najmä nasadenie väčších typov lietadiel a nepravidelné nákladné lety.
Silný rast pokračoval aj v závere roka, keď v decembri letisko vybavilo takmer 226-tisíc cestujúcich, čo predstavuje takmer dvojnásobný medziročný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Pozitívny vývoj pokračuje aj v roku 2026, keď letisko avizuje otvorenie viacerých nových pravidelných liniek už v prvých mesiacoch roka.