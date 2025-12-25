Na letisku Poprad-Tatry pristálo prvé lietadlo z Gdaňska, linka predstavuje významný míľnik pre cestovný ruch - VIDEO

Po viac ako trinástich rokoch prestávky sa podarilo obnoviť letecké spojenie Popradu s poľským mestom Gdaňsk. Prvé lietadlo v rámci pravidelnej linky pristálo na Letisku Poprad-Tatry vo štvrtok 25. decembra po 12:00.
Letecký dopravca Wizz Air ponúkne v rámci spojenia dve rotácie týždenne, vo štvrtok a v nedeľu. Podľa riaditeľa letiska Jána Pitoňáka je linka zatiaľ naplánovaná do 5. júna budúceho roka, pričom po zimnej letovej sezóne sa odletové dni zmenia na pondelok a piatok. Regióny Tatier a Liptova si od nej sľubujú zvýšený počet poľských turistov počas zimnej i jarnej sezóny.
Slaná morská voda a piesok z Baltského mora
Z Gdaňska pri príležitosti prvého letu do Tatier symbolicky prileteli jemne slaná morská voda a piesok z Baltského mora ako znak otvorenosti, priateľstva a pohybu.
Letecká linka z Popradu do Gdansku bude v prevádzke dlhšie, predaj leteniek je nadpriemerný
Späť do Gdaňska z Tatier poputuje kryštálovo čistá voda z horského potoka a smreková vetvička, symbol čistoty, horskej autenticity a šťastia na cestách. Ide o prvé spojenie spomínaných od roku 2012, na jeho obnovení sa podieľali oblastné organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Región Liptov spolu s Letiskom Poprad-Tatry.
Ich ambíciou spolu s letiskom je túto linku nielen udržať, ale predĺžiť spojenie na celý rok. Letecký prepravca podľa nich potvrdil veľký záujem o letenky oboma smermi.
Významný míľnik pre cestovnú ruch
Priame letecké spojenie medzi Popradom a Gdaňskom predstavuje významný míľnik pre cestovný ruch na severe Slovenska. Metropolitná oblasť Trójmiasto zahŕňa mestá Gdaňsk, Gdynia a Sopot, má približne 1,6 milióna obyvateľov, samotný Gdaňsk takmer 660-tisíc obyvateľov. Tento veľký počet domácich cestovateľov predstavuje pre Slovensko potenciálne stabilný zdroj turistov.
„Vysoké Tatry navštívilo len za prvých desať mesiacov tohto roka takmer o 30 percent viac Poliakov ako minulý rok. Za posledné desaťročie je to najvyšší počet turistov z tejto krajiny a aj vďaka novému leteckému spojeniu má potenciál stúpať,“ povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Zároveň je toto spojenie podľa jej slov aj malým krokom k otvoreniu sa turistom zo severnej Európy, keďže v tomto smere zatiaľ neexistujú iné letecké spojenia.
Kratšie víkendové pobyty aj dlhšie dovolenky
Riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková poznamenala, že nové spojenie je nastavené tak, aby podporilo kratšie víkendové pobyty, ale aj dlhšie dovolenky vo Vysokých Tatrách a na Liptove.
„Letecké spojenie pokrýva nielen hlavnú zimnú sezónu, ale aj jar, vrátane veľkonočných sviatkov či obľúbených májových víkendov,“ dodala. Aj na Liptove patria Poliaci medzi významnú skupinu zahraničných návštevníkov. Často tvoria v lokalite Demänovskej doliny a Jasnej aj viac ako 40 percent klientely, so stále rastúcim trendom v posledných zimných sezónach.
Slovenské ubytovacie zariadenia, lyžiarske strediská aj dopravné služby môžu vďaka novému leteckému spojeniu očakávať viac návštevníkov a silnejší záujem zo zahraničia. Návštevníkom umožní dostať sa do slovenských lyžiarskych stredísk a rekreačných oblastí približne do jednej hodiny. Aktivity na poľskom trhu realizujú oblastné organizácie aj za finančnej podpory Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.