Valentínsky darček, prázdninový režim a výstavba novej trate - cestujúcich v Bratislave čakajú zmeny

Cestujúcich v Bratislavskom kraji čakajú počas jarných prázdnin zmeny v prímestskej doprave. V termíne od 16. do 20. februára budú spoje regionálnej autobusovej dopravy zabezpečovanej spoločnosťou Arriva Mobility Solutions premávať v režime školských prázdnin.
Bratislava upravuje spoplatnenie víkendových parkovacích hodín. Ktorých lokalít sa zmena dotkne ako prvá?
„Prázdninové spoje sú prehľadne označené v platných cestovných poriadkoch,“ uvádza dopravca.
Prázdninový režim
„Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné aj popoludňajšie spoje. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej autobusovej dopravy. Odporúčame preto našim cestujúcim, aby si overili, že spoje, ktoré zvyčajne využívajú, premávajú aj cez prázdniny,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.
Trnavský kraj posilní autobusové spoje, cestovný poriadok prispôsobí obmedzeniam na železniciach
V sobotu 14. a 21. februára budú autobusy jazdiť tak ako každú sobotu. V nedeľu 15. a 22. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok. Podrobné informácie o prázdninovom a sviatočnom dopravnom režime a prípadných obmedzeniach nájdu cestujúci na internetovej stránke dopravcu. Aktuálne informácie môžu získať aj zaslaním e-mailu na adresu informacie@arriva.sk alebo na linke zákazníckej podpory.
Výstavba novej trolejbusovej trate
Ako dodala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová, organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) informuje, že počas nadchádzajúcich jarných prázdnin budú takmer všetkylinky MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni – školské prázdniny.
Výnimkou sú linky 31, 39, 87 a 184, ktoré budú premávať podľa cestovných poriadkov platných počas školského roka. Regionálne autobusové linky budú premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Vlakové linky zaradené do IDS BK budú premávať bez obmedzenia, ako v bežný pracovný deň. Navyše od pondelka 16. februára budú linky 68 a 96 opäť zastavovať na zastávke Romanova v Petržalke.
Dopravný podnik Bratislava nasadil do prevádzky osem kĺbových autobusov na plynový pohon. Na ktorých linkách budú jazdiť? - FOTO
Výstavba novej trolejbusovej trate v Bratislave prinesie počas najbližšieho víkendu 14. a 15. februára dočasnú výluku električiek v Karlovej Vsi. Informuje o tom hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár. Linka 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch.
Náhradná doprava bude zabezpečená
Prvým bude trasa Dúbravka – Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) a Chatam Sófer – Stn. Nové Mesto / Zlaté piesky. Dopravu v úseku Karlova Ves (obratisko Metrologický ústav) – Chatam Sófer zabezpečí náhradná autobusová linka X4. Linka 9 bude premávať v skrátenej trase Ružinov – Chatam Sófer.
„Autobusy zastavia na všetkých zastávkach pri električkovej trati s výnimkou zastávky Kútiky,“ spresnil hovorca s tým, že prestup medzi električkami a autobusmi náhradnej dopravy bude zabezpečený na zastávkach Chatam Sófer a Metrologický ústav.
Mesto Košice už má stavebné povolenie na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici
Pri príležitosti sviatku sv. Valentína pripravuje DPB pre cestujúcich symbolický darček. Už po tretíkrát ponúkne priestor vo svojich vozidlách valentínskym odkazom, ktoré sa budú počas víkendu zobrazovať na všetkých obrazovkách vo vozidlách MHD. „DPB tak opäť symbolicky otvorí časť svojich vozidiel láske, vďake a milým myšlienkam, ktoré si cestujúci navzájom posielajú,“ uzavrel hovorca.