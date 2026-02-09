Košický kraj má štúdiu k obchvatu Harichoviec, dopravu na Spiši chce riešiť so štátom

Košická župa avizuje, že pokračuje v krokoch vedúcich k riešeniu dopravnej situácie v obci Harichovce (okres Spišská Nová Ves) a širšom regióne Spiša. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, inicioval odborné spracovanie riešení, pričom cieľom je analyzovať problematiku vedenia dopravy na úseku cesty II.triedy medzi okresnými mestami Spišská Nová Ves a Levoča a očakávané zvýšenie dopravnej intenzity po dobudovaní 1,1 km dlhého privádzača z diaľnice D1 – križovatka Levoča.
V súčasnosti košická župa rokuje s partnermi na úrovni štátu o ďalšom postupe. „Faktom zostáva, že okres Spišská Nová Ves je jedným z mála okresov na Slovensku, cez ktorý neprechádza ani diaľnica, ani cesta I. triedy,“ uvádza samospráva poukazujúc, že celá doprava regiónu, vrátane tranzitu, jazdí po krajských cestách, ktoré ale na takúto záťaž neboli pripravené a výsledkom je preťaženie obcí, zhoršená bezpečnosť a klesajúca kvalita života obyvateľov.
„Na Spiši dlhodobo cítime frustráciu ľudí, ktorí majú pocit, že sa ich problémy len presúvajú z jednej inštitúcie na druhú. My sme sa rozhodli urobiť presný opak – počúvať ich, spájať inštitúcie, aby spolupracovali, pracovať s dátami a priniesť odborné riešenia, na ktorých sa dá stavať,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Finančne veľmi náročný projekt
Ako župa uviedla, aj preto vznikla organizácia Dopravná infraštruktúra KSK, n. o. Na základe uznesenia Zastupiteľstva KSK zabezpečila spracovanie štúdie potenciálnych riešení dopravného napojenia Spišskej Novej Vsi na diaľnicu D1 tak, aby bolo mimo zastavanej časti obce Harichovce. Štúdia skúmala viacero variantov preložky cesty II/533 tak, aby doprava viedla mimo obytných zón a neprechádzala obcou.
Kapacitné i bezpečnostné požiadavky splnili oba hlavné varianty, jeden z nich je ale z dlhodobého hľadiska stabilnejší a lepšie pripravený aj na budúci rozvoj územia. „Úroveň kvality dopravy na novej komunikácii sme posudzovali výhľadovo do roku 2050, pričom kapacitné posúdenie variantu B s mimoúrovňovým krížením preukázalo kapacitne dostatočné dimenzovanie navrhovaného profilu komunikácie C 11,5/80“ objasnil riaditeľ projekčnej organizácie ISPO, s.r.o. Marek Kožuško.
Štúdia tiež otvorene pomenovala to, že ide o finančne veľmi náročný projekt, cena sa pohybuje na úrovni 93 až 105 miliónov eur bez DPH. KSK upozornil, že pri súčasnom nastavení kompetencií a rozpočtov nie je možné, aby sám takúto investíciu zvládol. „Ponúkame ľudom a kraju riešenia, ktoré stoja na faktoch. Obchvat Harichoviec nie je jednoduchý projekt a nebude hotový zo dňa na deň. Máme však v rukách konkrétne odborné riešenie, o ktoré sa dá oprieť pri rokovaniach so štátom,“ skonštatoval Trnka.
Košická župa teda plánuje v dohľadnom čase vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom dopravy SR, Národnou diaľničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest, diskutovať budú o ďalších možnostiach postupu. „Cieľom je, aby projekt prešiel do gescie štátu – či už formou spoločnej prípravy dokumentácie so samosprávnymi krajmi, alebo úplným prevzatím investičnej prípravy zo strany ministerstva. Jednou z možností je aj pretriedenie časti cesty II/533 na cestu I. triedy v súlade s národným Strategickým plánom rozvoja dopravy do roka 2030, čo by znamenalo, že by hlavnú dopravnú tepnu regiónu prevzal štát a riešil ju systémovo ako súčasť nadradenej infraštruktúry,“ uvádza KSK.
Kraj chce pokračovať v rokovaniach
Jeho predseda argumentuje, že nemôže byť normálne, aby doprava medzi okresnými mestami a diaľnicou prúdila po cestách patriacich samosprávnym krajom, ktoré nie sú stavané na takú intenzitu premávky. „Toto je problém, ktorý presahuje jeden región a potrebuje celoslovenské riešenie,“ dodal Trnka.
Primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik zhodnotil schválenie uznesenia o vypracovaní štúdie na vybudovanie obchvatu v krajskom zastupiteľstve ako dôležité strategické rozhodnutie pre zabezpečenie ďalších krokov k bezpečnej doprave hlavne v obci Harichovce smerom do Spišskej Novej Vsi. „Naši obyvatelia denne znášajú hluk, kolóny aj ohrozenie bezpečnosti. To, že kraj dal spracovať odbornú štúdiu, ponúka riešenia a hľadá partnerov na riešenie, je pre nás signálom, že nás berie vážne,“ doplnil starosta obce Harichovce Ľubomír Belej.
KSK zdôrazňuje, že predmetný obchvat nepovažuje len za technickú stavbu, ale aj investíciu do bezpečnosti, kvality života, udržateľnej dopravy aj rozvoja Spiša. „Je to projekt malého regiónu východného Slovenska, ale jeho význam je celoslovenský. Ukazuje, že regióny mimo hlavných ťahov nemajú ostať bokom — a majú právo na bezpečnú infraštruktúru, rozvoj a dôstojné podmienky pre život.“ uzavrel Trnka.
Košická župa na záver zdôraznila, že pre výsledky je potrebná súhra obyvateľov, samospráv a inštitúcií, avizuje, že bude aj naďalej hľadať čo najväčšiu súčinnosť. V nasledujúcich mesiacoch plánuje pokračovať v rokovaniach so všetkými zodpovednými partnermi s cieľom nájsť potrebnú zhodu pre vybudovanie obchvatu obce Harichovce.