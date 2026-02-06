Mesto Košice už má stavebné povolenie na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici

Mesto Košice už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici. V súčasnosti sú v štádiu prípravy podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na jej zhotoviteľa. Rieši sa tiež zabezpečenie financovania z externých zdrojov. Pre agentúru SITA to uviedli z mesta Košice.
Predpokladané náklady by mohli byť 170 miliónov eur
„Čo sa týka modernizácie električkovej trate úsekov na Južnej triede a v Barci, tam čakáme na vydanie stavebného povolenia. Po jeho získaní budeme chcieť takisto v čo najskoršej dobe vyhlásiť verejné obstarávanie. Aj v tomto prípade intenzívne rokujeme o získaní finančných zdrojov na realizáciu,“ priblížili.
Doplnili, že veria, že s modernizáciou oboch električkových tratí budú môcť začať ešte v roku 2026. Predpokladané finančné náklady by sa podľa mesta mali pohybovať na úrovni okolo 170 miliónov eur, výslednú sumu určí až verejné obstarávanie.
Vybrané vlaky na trase Košice - Mukačevo budú dočasne odrieknuté, dôvodom je výluka v Čope
„Mesto Košice v súčasnosti od júla minulého roka uskutočňuje modernizáciu električkovej trate na sídlisku Nad Jazerom. Investícia za takmer 65 miliónov eur by mala byť hotová v lete tohto roka,“ pripomenula samospráva. V súťaži na zhotoviteľa tejto rekonštrukcie zvíťazilo konzorcium firiem Eurovia SK, spoločnosť GJV Praha a Elza Elektromontážny závod Bratislava.
Projekt plne financovaný z eurofondov
Podľa informácií, ktoré mesto poskytlo v minulosti je daný projekt plne financovaný z eurofondov. Namiesto električiek obyvateľstvu sídliska slúžia na prepravu náhradné spoje. Okrem výmeny koľajníc sa modernizuje aj svetelná signalizácia, oznamovacie zariadenia, riadenie výhybiek, upravia sa aj jestvujúce osvetlenia križovatiek.
Február prinesie do košickej MHD viacero zmien, dopravný podnik vyjde v ústrety aj lyžiarom
Modernizácia čaká aj zastávky električiek, ktorých je na danom úseku 12, rovnako aj meniarne, trakčné a napájacie káble. Práce zahŕňajú aj zabudovanie antivibračných rohoží do koľajníc, nahradenie betónu na trati zeleným krytom, a tiež obnovu koľajových prechodov. Na obratisku Važecká budú komplexne vymenené spevnené plochy aj elektrické ovládanie výhybiek.