Trnavský kraj posilní autobusové spoje, cestovný poriadok prispôsobí obmedzeniam na železniciach

Autobusový dopravca ARRIVA Trnava po dohode s Trnavským samosprávnym krajom upravil cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate Bratislava – Rača – Trnava – Leopoldov – Trenčín. Železnice Slovenskej republiky vykonávajú rekonštrukčné práce, ktoré značne ovplyvňujú prevádzku vlakov v tomto úseku od 1. februára do leta 2026.
Prispôsobené cestovné poriadky
„Župa prispôsobila cestovné poriadky v možnej miere, a to v skrátenom konaní, aby vyhovela cestujúcej verejnosti. Bude zabezpečená nadväznosť spojov regionálnej autobusovej dopravy na vlaky v prestupných uzloch Cífer, Leopoldov a Pezinok, čiastočne Trnava a Piešťany,“ informoval o zmenách odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
Cestujúcich čakajú na železniciach značné obmedzenia, medzi Bratislavou a Leopoldovom budú prebiehať dve výluky
Aktualizované cestovné poriadky autobusovej dopravy vstúpili do platnosti v pondelok 9. februára. Všetky zmeny cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy sú dostupné na stránke dopravcu a vo vyhľadávačoch dopravného spojenia, napríklad na webovej stránke www.cp.sk.
„Župa bude situáciu ďalej vyhodnocovať a je pripravená pristúpiť k ďalšej úprave, a to aj podľa podnetov cestujúcej verejnosti,“ dodal samosprávny kraj.
Modernizácia infraštruktúry
Od nedele 1. februára sa začala modernizácia infraštruktúry v úseku Bratislava-Rača – Leopoldov a od pondelka 9. marca sa začne modernizácia v úseku Trnava – Cífer. Modernizácia prinesie vyššiu priepustnosť trate, čo v budúcnosti umožní prevádzku väčšieho počtu vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení. Ako uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková, úpravami na trati Bratislava-Rača – Leopoldov sa vytvorí tiež priestor pre zvýšenie počtu prepravených cestujúcich.
Výluka medzi Cíferom a Trnavou obmedzí vlaky, niektoré spoje budú dočasne úplne zrušené
„Prosíme preto cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a ústretovosť, všetky práce sa vykonávajú práve v snahe zlepšiť plynulosť železničnej dopravy na západe Slovenska z dlhodobého hľadiska,“ uviedla Lániková s tým, že cestujúci musia z dôvodu tzv. výlukových prirážok v širšom úseku Bratislava – Púchov počítať s predĺžením jazdných dôb o niekoľko minút, ako aj s úpravami časov odchodov a príchodov vlakov v jednotlivých staniciach.