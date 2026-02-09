Elektronická diaľničná známka nahradila nálepky pred 10 rokmi, odvtedy sa predalo viac ako 45 miliónov kusov

Elektronická diaľničná známka si v tomto roku pripomína desať rokov od svojho zavedenia na Slovensku. Od roku 2016 nahradila klasické diaľničné nálepky a za uplynulé desaťročie výrazne zmenila spôsob úhrady diaľničných poplatkov. Podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa od jej spustenia predalo viac ako 45 miliónov kusov.
Prvá kúpená známka
Diaľničné nálepky sa na Slovensku používali od júla 1996, a to aj pre vozidlá nad 3,5 tony. V roku 2010 sa pre nákladnú dopravu zaviedlo mýto a nálepky zostali už len pre osobné vozidlá. Ďalším míľnikom bolo zavedenie elektronickej diaľničnej známky, ktorá umožnila využívať spoplatnené úseky diaľnic bez fyzickej nálepky od roku 2016.
Prvú elektronickú diaľničnú známku si kúpil motorista z Bratislavy už 16 minút po polnoci v deň spustenia predpredaja. Najobľúbenejším typom bola počas celého obdobia 10-dňová diaľničná známka, ktorej sa predalo približne 25 miliónov kusov, čo predstavuje viac ako polovicu všetkých predaných známok. Ročná, 365-dňová a 30-dňová diaľničná známka boli z hľadiska predaja porovnateľné, pričom z každého typu sa za desať rokov predalo približne šesť miliónov kusov.
Nákupy z netradičných krajín
Údaje z posledných rokov podľa NDS poukazujú na rastúci trend predaja elektronických diaľničných známok. Výnimkou bolo obdobie pandémie ochorenia COVID-19, keď došlo k miernemu poklesu v dôsledku obmedzeného pohybu obyvateľstva. Okrem tradičných európskych trhov evidujú diaľničiari aj nákupy z menej typických krajín, ako sú Turkménsko či Uzbekistan. Zaujímavosťou sú aj krajiny registrácie vozidiel, napríklad Guinea alebo Omán, z ktorých bol taktiež zaznamenaný nákup elektronickej diaľničnej známky.
Od roku 2024 prevzala NDS celý systém predaja elektronických diaľničných známok do vlastnej správy. Počas dvoch rokov prevádzky zaviedla viacero zmien, medzi ktoré patrí predĺženie lehoty začiatku platnosti známky z 13 na 60 dní, zrušenie ročnej diaľničnej známky či zavedenie nového typu jednodňovej známky.
Modernizácia
Zároveň došlo k modernizácii webovej stránky a rozšíreniu možností platby o Apple Pay a Google Pay. „Dlhodobo sa zameriavame na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a zjednodušovanie nákupu diaľničných známok. Zavedené novinky a rozšírené možnosti platby majú pozitívnu odozvu u motoristov,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Oficiálnymi predajnými kanálmi elektronickej diaľničnej známky naďalej zostávajú webová stránka www.eznamka.sk a mobilná aplikácia eZnamka. Motoristi si ju môžu zakúpiť aj na čerpacích staniciach a na informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch.