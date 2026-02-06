Dopravný podnik Bratislava nasadil do prevádzky osem kĺbových autobusov na plynový pohon. Na ktorých linkách budú jazdiť? - FOTO

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v piatok uviedol do premávky osem nových kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG, ktoré posilnili vybrané vyťažené linky mestskej hromadnej dopravy (MHD).
Ako uviedol hovorca DPB Jozef Vozár, dodávka týchto vozidiel odštartovala rozsiahlu modernizáciu vozidlového parku DPB v tomto roku. Cestujúci sa s novými autobusmi môžu stretnúť najmä na linkách 37 a 63, ktoré obsluhujú Záhorskú Bystricu a Lamač, ako aj širšie centrum mesta.
Masívna obnova vozidlového parku
Autobusy sú plne nízkopodlažné, s kapacitou 177 cestujúcich a dĺžkou takmer 19 metrov. „Vybavené sú automatickou klimatizáciou pre cestujúcich s vysokým chladiacim výkonom, determálnymi tónovanými oknami so zníženou priepustnosťou tepla či moderným informačným systémom, ktorý zobrazuje prestupy v reálnom čase,“ priblížil hovorca. Pre zvýšenie bezpečnosti sú vozidlá vybavené aj komplexným balíkom bezpečnostných prvkov.
„Pripomeňme, že do premávky sme už nasadili takmer 250 nových vozidiel. A v priebehu tohto roka sa flotila rozrastie o ďalších vyše 130 nových vozidiel,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.
„Tieto nové autobusy odštartovali masívnu obnovu vozidlového parku, ktorá nás čaká v tomto roku. Spolu uvedieme do premávky až 126 nových autobusov a 10 nových električiek, ktoré sa objavia vo všetkých častiach Bratislavy,“ dodal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Návrat CNG autobusov
„Návrat CNG autobusov do pravidelnej premávky v Bratislave umožnili výhodné podmienky dosiahnuté vo verejnom obstarávaní na dodávky zemného plynu a spolupráca so zmluvným partnerom SPP CNG,“ spresnil hovorca. Ako dodal, vďaka tejto spolupráci získa DPB finančnú podporu vo výške 10-tisíc eur na každý zakúpený CNG autobus, ktorú plánuje využiť aj na ďalšie investície do zlepšovania pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.
Hovorca ďalej uviedol, že do konca júna bude do bratislavskej MHD dodaných desať nových jednosmerných električiek, následne v letných mesiacoch pribudnú tri elektrobusy. „Na jeseň potom DPB očakáva dodanie ďalších 35 autobusov s CNG pohonom a 80 nových dieselových autobusov,“ doplnil Vozár. Modernizácia podľa DPB bude pokračovať aj v roku 2027, keď do vozidlového parku pribudne 10 nových obojsmerných električiek.