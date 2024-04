V stanici Sekule nebudú zastavovať viaceré osobné vlaky, železničiarom chýbajú výpravcovia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristupujú k časovo obmedzenej výluke dopravnej služby v železničnej stanici Sekule v okrese Senica na hlavnej trati Bratislava – Kúty. Zdôvodnili to akútnym nedostatkom zamestnancov v prevádzkových pozíciách, najmä v pozícii výpravca.

Od pondelka od 15. apríla nebudú v tejto stanici zastavovať osobné vlaky v smere Bratislava – Kúty v čase od 18:50 do 6:15. ŽSR informovali, že ide o operatívne riešenie zabezpečenia dopravnej prevádzky, počas ktorého, z dôvodu bezpečnosti cestujúcich, nebudú v stanici Sekule môcť v nočných hodinách zastavovať vlaky pre nástup a výstup cestujúcich v smere do Kútov. Stanica Sekule sa zmení na zastávku.

Zavádzanie diaľkového riadenia

„Koncepčne ŽSR pracujú na zavádzaní diaľkového riadenia podľa dostupných finančných možností,“ uviedla manažérka komunikácie ŽSR Lucia Lizáková. Celý úsek od Devínskej Novej Vsi do Kútov bude po ukončení modernizácie trate, staníc a zabezpečovacích zariadení prepnutý do diaľkového riadenia z Lokálneho centra riadenia Kúty, teda v čase, keď bude celá infraštruktúra vrátane prístupov cestujúcich na nástupiská pripravená.

„V rámci tohto kroku sa železničná stanica Sekule zruší a stane sa z nej železničná zastávka bez koľajového rozvetvenia. Približne 1 kilometer od súčasnej železničnej stanice Sekule bude vybudovaná výhybňa Sekule ako diaľkovo riadená dopravňa,“ priblížila Lucia Lizáková. ŽSR uvažujú o vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa v roku 2025 v závislosti od napredovania inžinierskej činnosti.

Počty zamestnancov priebežne dopĺňajú

ŽSR priebežne dopĺňajú počty zamestnancov pre pozíciu výpravca z interného a externého prostredia.

„Aktuálne máme v kurzoch pre typovú pozíciu výpravca 93 uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní odborných skúšok bude 24 výpravcov pre Bratislavský a Trnavský kraj,“ informoval námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ľudské zdroje Pavol Komarňanský. Vyškolenie nového zamestnanca do prevádzky, najmä na typovú pozíciu výpravca, nedokážu ŽSR urýchliť. Prijatie je podmienené získaním odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti a samotný proces školenia nového výpravcu trvá takmer rok.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už oznámila, že od 15. apríla mení osobnú vlakovú dopravu v stanici Sekule.

„V dôsledku zmien prevádzky tejto železničnej stanice zo strany manažéra železničnej infraštruktúry tu ZSSK obmedzí zastavenie siedmich najmenej frekventovaných vlakových spojení. V stanici bude naďalej zastavovať 33 regionálnych vlakov, ktoré denne jazdia na linke Bratislava -Kúty a cestujúci ich najčastejšie využívajú,“ poznamenal hovorca národného vlakového osobného dopravcu Dominik Drevický.

Náhrada za uvedené vlaky

ZSSK ubezpečila, že vynakladá maximálne úsilie, aby mal aktualizovaný cestovný poriadok minimálny dopad na cestujúcich a aby sa zachovala plynulosť železničnej dopravy.

„Vo frekventovaných časoch zostane spojenie do Sekúl zachované bez zmeny. Situácia bude pretrvávať do odvolania zo strany ŽSR,“ uviedol hovorca ZSSK. Od 15. apríla nezastavia v stanici Sekule osobné vlaky z Bratislavy hlavnej stanice do Kútov s odchodmi 4:08, 18:27, 19:27, 20:27, 21:27, 22:27 a 23:47. Tieto spoje majú do Kútov príchod 5:19, 19:38, 20:44, 21:38, 22:44, 23:38 a 0:58.

„Ako náhradu za uvedené vlaky môžu cestujúci využiť linku 275 v rámci Integrovaného dopravného systému z obce Veľké Leváre. Do autobusov môžu cestujúci prestúpiť z jedného ranného a dvoch večerných vlakov,“ dodal Dominik Drevický