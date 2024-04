Pre výluku nepremáva na strednom Slovensku viacero vlakov, dôvodom je úprava infraštruktúry

Pre výluku je obmedzená železničná doprava na strednom Slovensku. Pre úpravu infraštruktúry na úseku Banská Bystrica – Uľanka od 3. do 5. apríla nahradí autobusová doprava v týchto dňoch rýchliky jazdiace medzi Zvolenom a Vrútkami aj rýchlik zo Žiliny do Zvolena.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznámila, že sa to týka spolu ôsmich rýchlikov v oboch smeroch, s odchodmi z Hornej Štubne smerom na Banskú Bystricu od 6:42 do 12:44 a z Banskej Bystrice opačne od 8:36 do 14:36.

Náhradná doprava za vlaky premáva medzi Banskou Bystricou a Uľankou. Vlaky dotknuté výlukou podľa železničiarov môžu meškať približne 15 minút. Úsek Banská Bystrica – Uľanka má 12 kilometrov, je na trati Zvolen – Vrútky dlhej 96 kilometrov.

Okolie Rimavskej Soboty a Lučenca

Cestujúci na železniciach musia aktuálne počítať s obmedzeniami aj na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja v okolí Rimavskej Soboty a Lučenca. A to na troch úsekoch na hlavnej južnej trati medzi Zvolenom a Košicami. Vlaky môžu meškať asi 15 minút.

V stredu ráno a dopoludnia sa výluka na 6-kilometrvom úseku Hajnáčka – Blhovce dotkla troch osobných vlakov na linke Lučenec – Jesenské a na tomto úseku aj dvoch rýchlikov medzi Zvolenom a Košicami. K dispozícii bola náhradná doprava na trase Lučenec – Fiľakovo zastávka – Hajnáčka – Blhovce.

Vo štvrtok 4. apríla dopoludnia bude výluka na úseku Lučenec – Lovinobaňa dlhom 14 kilometrov. Týka sa štyroch osobných vlakov jazdiacich medzi Lučencom a Zvolenom a na úseku Lučenec – Kriváň dvoch rýchlikov na linke Košice – Zvolen a opačne. Náhradná doprava pôjde z Lučenca cez Tomášovce, Podrečany a Lovinobaňu zastávku do Lovinobane.

Obmedzenie vlakov 6. apríla

Obmedzenie v sobotu 6. apríla ráno na 14-kilometrovom úseku Lučenec – Fiľakovo zastávka sa vzťahuje na dva osobné vlaky medzi Lučencom a Jesenským a dva rýchliky Košice – Zvolen.

Cestujúci môžu využiť autobusovú dopravu na trase Lučenec – Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, rázcestie – Fiľakovské Kováče, Kurtáň, rázcestie – Fiľakovo zastávka – Fiľakovo.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.