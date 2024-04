Za viaceré vlaky v okolí Košíc stále premávajú autobusy, cestujúci musia počítať s meškaním

Štvordňová výluka v železničnej osobnej doprave v okolí Košíc pre práce na infraštruktúre sa skončí. Cestujúci majú za dotknuté diaľkové a regionálne vlaky k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu.

Vo štvrtok ju ešte môžu využiť na trase Košice – Moldava nad Bodvou za 11 rýchlikov, tie jazdia na linke najmä medzi Zvolenom a Košicami a v jednom prípade z Nových Zámkov do Košíc. Ide o šesť spojov s odchodmi z Košíc od 5:22 do 17:22 a päť spojov s odchodmi z Moldavy nad Bodvou opačne od 6:19 do 16:19.

Nepremáva aj 15 osobných vlakov

Náhradná autobusová doprava je v tento deň aj za 15 osobných vlakov na úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto. Tieto vlaky premávajú na linke Košice – Moldava nad Bodvou mesto.

Obmedzenie sa týka konkrétne ôsmich spojov s odchodom z Moldavy nad Bodvou mesto do Košíc od 4:35 do 19:14 a siedmich spojov opačne z Veľkej Idy od 5:59 do 18:45. Náhradná doprava vedie po trase Košice – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance – Moldava nad Bodvou – Moldava nad Bodvou mesto.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 25 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK. Úsek Košice – Moldava nad Bodvou má 31 kilometrov je súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov

Meškanie v trvaní asi 25 minút

Pre výluku z dôvodu úpravy infraštruktúry na úseku Trebišov – Čeľovce – Slivník (Kalša) idú vybrané vlaky ešte aj vo štvrtok odklonom cez Michaľany. Toto obmedzenie sa na úseku medzi Košicami a Trebišovom týka jedného vlaku EuroNight z Prahy do Humenného s odchodom z Košíc 9:01, ako aj piatich vlakov REX na linke Košice – Michalovce a späť.

Z Trebišova smerom do Košíc majú odchod každé dve hodiny o 10:11,12:11, 14:11, z Košíc opačne 11:01, 13:01. Aj v tomto prípade možno očakávať meškanie vlakov idúcich odklonom v trvaní asi 25 minút. Úsek Trebišov – Kalša má 19 kilometrov, prepája trate Košice – Čierna nad Tisou v dĺžke 95 kilometrov a Michaľany – Medzilaborce mesto dlhej 123 kilometrov. Trasa po železnici z Košíc do Trebišova cez Kalšu meria 53 kilometrov a odklonom cez Michaľany 68 kilometrov.

Výluka pre práce na úseku Jablonov nad Turňou – Rožňava sa 12. apríla dotkne dvoch rýchlikov. Jeden má z Jablonova nad Turňou odchod na Rožňavu 10:03 a druhý z Rožňavy opačne 11:48. Oneskorenie vlakov z dôvodu výluky môže dosiahnuť predbežne 15 minút. Úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou má 15 kilometrov, je na spomínanej južnej trati Zvolen – Košice.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.