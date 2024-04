Pri Nitre nepôjdu pre obmedzenia na trati viaceré vlaky, nahradia ich autobusy

Plánované výluky pre úpravu infraštruktúry od začiatku tohto týždňa spôsobujú obmedzenia v železničnej osobnej doprave aj na západnom Slovensku. Cestujúci ich pociťujú na viacerých úsekoch v Nitrianskom kraji – v okolí Nitry, Zlatých Moraviec, Nových Zámkov a Levíc. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že vlaky tradične nahradila autobusovou dopravou.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedol na svojom portáli k týmto obmedzeniam na železniciach národný vlakový osobný dopravca.

Úsek Nitra – Ivanka pri Nitre

Na 7-kilometrovom úseku Nitra – Ivanka pri Nitre výluka v pondelok 8. apríla ovplyvnila spolu desať osobných vlakov v oboch smeroch. Ide o spoje najmä na linke Nitra – Nové Zámky a späť, čiastočne aj medzi Trnavou a Novými Zámkami. Obmedzenia platia pre vlaky s odchodom z Ivanky pri Nitre smerom na Nitru od 8:40 do 14:40 a s odchodom z Nitry opačne od 10:02 do 14:27.

Náhradná autobusová doprava jazdí medzi Nitrou a Ivankou pri Nitre so zastávkou v nitrianskej metskej časti Dolné Krškany. Úsek Nitra – Ivanka pri Nitre je súčasťou trate Nové Zámky – Nitra – Prievidza dlhej 113 kilometrov.

Trať Nové Zámky – Zlaté Moravce

Železničná doprava je tento týždeň obmedzená aj na dvoch úsekoch na trati Nové Zámky – Zlaté Moravce. Týka sa to dvoch osobných vlakov jazdiacich ráno z Nových Zámkov do Zlatých Moraviec a popoludní zo Zlatých Moraviec do Šurian. Na úseku Zlaté Moravce – Vráble dlhom 16 kilometrov sa výluka 8., 10. a 12. apríla vzťahuje na spoje s odchodom zo stanice Vráble 9:43 do Zlatých Moraviec a zo Zlatých Moraviec opačne o 13:44. Cestujúci môžu využiť autobus na trase Vráble – Nová Ves nad Žitavou – Slepčany – Tesárske Mlyňany – Zlaté Moravce.

Na dlhšom úseku Zlaté Moravce – Šurany, ktorý má 41 kilometrov, budú obmedzenia 9. a 11. apríla pri tých istých dvoch spojoch. Ranný má odchod zo Šurian do Zlatých Moraviec 9:05, popoludňajší opačne v uvedenom čase 13:44. Náhradná doprava medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami má trinásť medzizastavení, vedie cez Kmeťovo, Vráble či Tesárske Mlyňany. Trať Nové Zámky – Šurany – Zlaté Moravce má dĺžku 51 kilometrov.

Náhradná doprava bude zabezpečená

Výluka je od 8. do 10. apríla aj na úseku Kozárovce – Kalná nad Hronom vedúcom cez Levice. Na tomto 19-kilometrovom úseku na trati Nové Zámky – Zvolen obmedzenie platí pre dva osobné vlaky jazdiace medzi Zvolenom a Levicami – jeden má z Kozároviec odchod 9:16 do Levíc, druhý z Levíc opačne 10:16. Výluka sa týka aj dvoch rýchlikov na linke medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, a to v úseku Podhájska – Kozárovce v dĺžke 40 kilometrov.

Ide o spoje s odchodom z Podhájskej na Kozárovce 9:12 a z Kozároviec späť 9:59. Náhradná autobusová doprava má trasu Kozárovce – Tlmače – Veľké Kozmálovce – Hronské Kľačany – Levice Kalná nad Hronom. Trať Nové Zámky – Levice – Zvolen je dlhá 130 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.