Pre úpravu infraštruktúry nejazdia vlaky v Myjave a na trase medzi Bratislavou a Rajkou, cestujúci môžu využiť náhradné autobusy

Železničná doprava je najnovšie obmedzená v okolí Myjavy aj medzi Bratislavou a maďarskou Rajkou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za dotknuté vlaky zaviedla náhradnú autobusovú dopravu.

Dôvodom plánovaných výluk je tradične úprava infraštruktúry.

Výluky na úseku Myjava – Vrbovce

Na úseku Myjava – Vrbovce v stredu od rána počas približne štyroch hodín nejde spolu šesť osobných vlakov. Týka sa to troch spojov s odchodmi z Myjavy do Vrboviec v dvojhodinových intervaloch od 8:03 do 12:03 a troch opačných spojov odchádzajúcich z Vrboviec do Myjavy v rovnakom odstupe od 9:47 do 13:47.

Cestujúci môžu podľa železničiarov využiť náhradnú dopravu na trase Myjava – Vrbovce zastávka – Vrbovce, autobus nezastavuje v Brestovci.

Úsek Myjava – Vrbovce má 8 kilometrov, je súčasťou trate Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce dlhej 44 kilometrov.

Úsek Bratislava – Rajka

Výluka na úseku Bratislava-Nové Mesto – Rajka sa 10. a 11. apríla vzťahuje na štyri osobné vlaky na tejto cezhraničnej linke. Náhradná autobusová doprava je za spoje s odchodom z Rajky do stanice Bratislava-Nové Mesto o 9:49, 11:49 a opačne z tejto stanice o 10:35, 12:35.

„Vlaky na úseku Rajka – Hegyeshalom premávajú v zmysle cestovného poriadku,“ dodala ZSSK, pričom náhradné autobusy zabezpečujú prípoj k uvedeným vlakom.

Úsek Bratislava-Nové Mesto – Rajka vedúci cez Petržalku a Rusovce má 29 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.